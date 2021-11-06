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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر لادا جرانتا الجديد موديل 2022 بعد الزيادة الأخيرة.. أعرف التفاصيل

لادا جرانتا موديل
لادا جرانتا موديل 2022

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية لادا ، عن طرح موديل 2022 ، من طرازها الشهير جرانتا ، منذ أكثر من شهر ، داخل السوق المصرى للسيارات .

وتنتمي السيارة لادا جرانتا موديل 2022 ، الى فئة السيارات السيدان الاقتصادية ، والتي تعتبر واحدة من افضل واشهر السيارات لمتوسطى الدخل بالسوق المصرى .

 

وتستمد السيارة لادا جرانتا موديل 2022 ، قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 98 حصان ، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات.

و تتسارع السيارة لادا جرانتا موديل 2022  من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.4 ثانية ، و يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

وتأتي الأبعاد الخارجية للسيارة لادا جرانتا موديل 2022 ، بالطول 4268 مم ، و العرض 1700 مم ، و الارتفاع 1500 مم ، أما عن سعة الشنطة الخلفية فتقدر مساحتها بـ 480 لترًا .

 

وتضم السيارة لادا جرانتا موديل 2022  ، عدد من وسائل الامان والحماية ، من بينها وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، و توزيع اليكتروني للفرامل EBD، ونظام مساعد الفرامل BAS».

 

ويظهر شكل السيارة لادا جرانتا موديل 2022 ، بمصابيح ضباب أمامية، و زجاج أمامي كهربائي مع خاصية التحكم في فتح وغلق النوافذ عبر الريموت، ونظام عزل كامل للضوضاء، وجنوط 14 بوصة، اما الفئة الاعلى فتاتى بـ مصابيح ضباب أمامية مع إضاءة LED، و خاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا .

أما عن أسعار السيارة لادا جرانتا موديل 2022 

- الفئة الأولى مانيوال بسعر 174 ألف جنيه بدلاً من 168 ألف جنيه.

- الفئة الثانية أوتوماتيك بسعر 194 ألف جنيه بدلاً من 189 ألف جنيه

- الفئة الثالثة أوتوماتيك بسعر 204 ألف جنيه بدلاً من 198 ألف جنيه.

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