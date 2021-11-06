سعر لادا جرانتا الجديد موديل 2022 بعد الزيادة الأخيرة.. أعرف التفاصيل

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية لادا ، عن طرح موديل 2022 ، من طرازها الشهير جرانتا ، منذ أكثر من شهر ، داخل السوق المصرى للسيارات .

وتنتمي السيارة لادا جرانتا موديل 2022 ، الى فئة السيارات السيدان الاقتصادية ، والتي تعتبر واحدة من افضل واشهر السيارات لمتوسطى الدخل بالسوق المصرى .

وتستمد السيارة لادا جرانتا موديل 2022 ، قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 98 حصان ، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات.

و تتسارع السيارة لادا جرانتا موديل 2022 من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.4 ثانية ، و يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتأتي الأبعاد الخارجية للسيارة لادا جرانتا موديل 2022 ، بالطول 4268 مم ، و العرض 1700 مم ، و الارتفاع 1500 مم ، أما عن سعة الشنطة الخلفية فتقدر مساحتها بـ 480 لترًا .

وتضم السيارة لادا جرانتا موديل 2022 ، عدد من وسائل الامان والحماية ، من بينها وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، و توزيع اليكتروني للفرامل EBD، ونظام مساعد الفرامل BAS».

ويظهر شكل السيارة لادا جرانتا موديل 2022 ، بمصابيح ضباب أمامية، و زجاج أمامي كهربائي مع خاصية التحكم في فتح وغلق النوافذ عبر الريموت، ونظام عزل كامل للضوضاء، وجنوط 14 بوصة، اما الفئة الاعلى فتاتى بـ مصابيح ضباب أمامية مع إضاءة LED، و خاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا .

أما عن أسعار السيارة لادا جرانتا موديل 2022

- الفئة الأولى مانيوال بسعر 174 ألف جنيه بدلاً من 168 ألف جنيه.

- الفئة الثانية أوتوماتيك بسعر 194 ألف جنيه بدلاً من 189 ألف جنيه

- الفئة الثالثة أوتوماتيك بسعر 204 ألف جنيه بدلاً من 198 ألف جنيه.