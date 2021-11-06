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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مبادرة طلاب من أجل مصر تعرض فيلما عن استقبال الطلاب ببداية العام الدراسي

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

عرض الملتقى الأول لمبادرة "طلاب من أجل مصر" بالجامعات المصرية تحت شعار (معًا بالعلم والعمل) والذى تستضيفه جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، تحت شعار (معًا بالعلم والعمل) اليوم السبت الموافق 6 نوفمبر بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، فيلما مصورا عن استقبال الطلاب بجامعات مصر المختلفة فى بداية العام الدراسي وذلك وسط الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

 

وتتضمن فعاليات الملتقى الأول لمبادرة "طلاب من أجل مصر" كلمة افتتاحية لرئيس جامعة القاهرة، والمنسق العام للمبادرة، وفيلم تسجيلي يستعرض تاريخ الحركة الطلابية في مصر، إلى جانب تنظيم ورش عمل للمشاركين ولقاءات مفتوحة مع نماذج رياضية متميزة.

 

وستشهد الوفود الطلابية المشاركة من جميع الجامعات المصرية، زيارات لمنطقة الأهرامات وبانوراما 6 أكتوبر، بالإضافة إلى عروض فنية بمسرح البالون التابع لوزارة الثقافة.

 

جدير بالذكر أن أسرة من أجل مصر هي أسرة طلابية تسعى لتكوين مجتمع طلابي قوى متطور يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030، وتهدف في سبيل تحقيق رؤيتها إلى إعداد وتدريب الطلاب الجامعيين للارتقاء بالوطن والتأكيد على مكانته الكبيرة بين دول العالم، وتقديم أحدث الوسائل التجريبية للطلاب الجامعيين في مختلف المجالات التنموية، ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب لدفعهم نحو المساهمة الفعالة في خطة التنمية المستدامة، ودعم طلاب الفرق النهائية والشباب الخريجين لوجستيا لاقتحام مجال ريادة الأعمال وانجاح تجاربهم العملية، وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات المصرية والجامعات المختلفة في أنحاء العالم لتبادل التجارب وتطوير المهارات.

طلاب من اجل مصر مع ا بالعلم والعمل جامعة القاهرة لرئيس جامعة القاهرة افتتاحية نماذج رياضية

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