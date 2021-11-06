رئيس الوزراء يحضر فعاليات افتتاح أعمال تطوير قرية صناعة الفواخير بالفسطاط.. ونواب: دعم الدولة يضع القرية على خريطة المزارات السياحية ويتيح لها الوصول للعالمية فيما بعد

برلماني: دعم الدولة لقرية الفواخير يضعها على خريطة المزارات السياحية

برلماني يطالب بضرورة استكمال وتوفير كافة سبل الدعم للنهوض بقرية الفواخير

سياحة النواب: تطوير قرية الفواخير بالفسطاط يوصلها للعالمية

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم قرية صناعة الفخار «الفواخير» بالفسطاط، بمشاركة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية ورجال السياحة.

حيث أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن أعمال تطوير القرية تأتي ضمن اهتمام القيادة السياسية بشأن دعم وتشجيع الحرف اليدوية، موضحا أن هناك اهتمام متواصل من القيادة السياسية لوضع قرية الفواخير بالفسطاط على خريطة المزارات السياحية بالقاهرة، وبرامج تنشيط سوق الفخار على المستوى المحلي والعالمي، خاصة وأن حرفة صناعة الفخارمن أقدم الحرف على مستوى العالم.



وأضاف سعيد أن أعمال التطوير شملت استكمال توصيل جميع المرافق «مياه - غاز – كهرباء - صرف» إلى جانب الاستمرار فى تركيب أفران الغاز صديقة البيئة والبديلة عن الأفران البدائية وتركيب الولاعات الذاتية لباقي الوحدات بقرية الفواخير، وإجراءات التشغيل الفعلي لباقي الأفران ومتابعة أعمال الإنارة والنظافة وغيرها، وجاري استكمال تنفيذ بعض الأعمال المتعلقة بالمظهر العام للقرية، وتشمل رفع كفاءة المباني وتركيب لاند سكيب زراعي، إلى جانب تركيب أرفف جانبية على حوائط كل فاخورة لعرض المنتجات عليها بشكل جمالي، بالإضافة إلى طلاء واجهات الفواخير.

وأشاد نواب البرلمان باهتمام الدولة بهذه الحرفة التاريخية والتي عرفها الانسان المصري منذ القدم، موضحين أن قرية الفواخير بموقعها المتميز، سوف تصل للعالمية فيما بعد، مع استمرار تقديم الدعم لها.



وفي هذا الإطار قال النائب عمرو هندي وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن اهتمام الحكومة وشروعها في تطوير قرية صناعة الفخار "الفواخير" بالفسطاط أمام متحف الحضارة، أمر في غاية الأهمية يحمل العديد من الدلالات المؤكدة لرؤية الدولة في الاهتمام بالحرف اليدوية وتقديم كافة أوجه الدعم لها.



ونوه هندي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن هذه القرية من القرى المشهورة بهذه الصناعة العريقة، مضيفا أنها ورثت واحدة من أقدم وأهم الحرف التي خلدت حضارة المصري القديم، وهي فن تشكيل الطين وتحويله إلى تحف فنيه تبهر الناظر إليها.



وأضاف النائب عمرو هندي أن هذه الحرفة منذ قديم الأزل، حيث اشتهر بها قدماء المصريين، منوها أن الحدث سيكون بحضور رئيس الوزراء وبمشاركة محافظ القاهرة بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الهامة بالداخل والخارج.



وأشاد وكيل أفريقية البرلمان باهتمام الدولة وتوجيه النظر لهذه القرية ودعم الحرف اليدوية، مشيرا إلى أن هذا الأأمر يضعها على خريطة المزارات السياحية، وبالتالي ستشهد تطوير في كافة الخدمات حتى تكون مقصد لائق يلبي احتياجات زائريها.

من جانبه قال النائب بهاء ابو الحمد عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أن بدء فعاليات افتتاح أعمال تطوير قرية صناعة الفخار "الفواخير" بالفسطاط أمام متحف الحضارة، بحضور رئيس الوزراء وبمشاركة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، من شأنه إعادة إحياء هذه المنطقة ووضعها على خريطة المزارات السياحية.



وأضاف ابو الحمد في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن صناعة الفخار من أقدم الحرف التى عرفتها البشرية حيث أنها ترسخت فى مصر على مدار عصورها التاريخية، موضحا أن احيائها والاهتمام بها سيؤدي إلى خروج هذه الحرفة للنور.



وتابع عضو لجنة السياحة بالبرلمان، على ضرورة استكمال وتوفير كافة سبل الدعم للنهوض بالقرية، من خلال عمل تسويق لها داخليا وخارجيا لهذه الحرفة النادرة والعريقة.



وأكد النائب بهاء أبو الحمد، أن الحرف اليدوية تشهد اهتمام كبير، نظرا لاهميتها ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، حيث انها تمثل جزء من منظومة المشروعات الصغيرة والتي لها دور كبير في دفع عجلة الاقتصاد للامام.



وقال النائب سليمان عطيوي عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن الاهتمام بالحرف اليدوية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي غبر مسبوق مشيدا بجهود القيادة السياسية بدعم الدولة هذه الحرف إيمانا ودراية منها بأهميتها في توفير فرص العمل والقضاء على البطالة بالإضافة إلى أن الحرف اليدوية تمثل عصب أساسي للمشروعات الصغيرة والتي تعد قاطرة التنمية في مصر.



وأضاف عطيوي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن الدولة المصرية تخطو خطوات ثابتة نحو بناء الجمهورية الجديدة بفضل جهود القيادة السياسية، موضحا اهمية فعاليات افتتاح أعمال تطوير قرية صناعة الفخار "الفواخير" بالفسطاط أمام متحف الحضارة، والتي من المقرر أن يحضرها رئيس مجلس الوزراء بمشاركة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم.



ونوه عضو لجنة السياحة بالبرلمان، أن هذه الخطوة من شأنها تقديم كل سبل الدعم لانتشار وتسويق منتجات قرية الفواخير الى أنحاء الجمهورية، وذلك كمرحلة اولى ثم توصيلها لأنحاء العالم فيما بعد.



وأشار عطيوي إلى ضرورة دراسة اسلوب التسويق، وذلك لعرض المنتجات لأصحاب هذه المهن لمساعدتهم فى انتشار المنتجات وتسويقها والإقبال عليها وزيادة نسبة البيع.