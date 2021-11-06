للحماية من سرطان القولون.. تعرف على فوائد زيت الخس

قدمت الدكتورة سوسن غزال ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، الفوائد الصحية لتناول زيت الخس.



فوائد زيت الخس ما يلي :-

· يحمي من السرطانات وخصوصاً سرطان القولون.

· يُهدّئ الأعصاب ويُريح الجسم ويحقق الشعور بالراحة النفسية.

· يعمل على تنشيط الدورة الدموية.

· يُعالج الالتهابات التي تحدث في الجهاز البولي.

·يساعد في نمو الشعر بشكل أسره ويعطيه التألق والحيوية والجمال.

·يعمل على توازن الهرمونات الجنسية في الجسم.

·يُسهل حالات الولادة للنساء ويقي من الإجهاض.

·يُخفف من آلام البطن.

·يكون ذلك بأخذ ملعقة فقط من زيت الخس في الصباح وملعقة أُخرى في المساء.

· يُساعد في جعل البشرة أكثر نعومةً وتألقاً وخصوصاً للبشرةِ الجافةِ.

· يُزيل البثور الجلدية التي تتكوّن على الوجه.

· يُعتبر مرطباً للبشرة. يعمل على الوقاية من حروق الشمس.

·تكون طريقة استخدامه بعمل قِناع للوجه من زيت الخس، ثم بعد عشر دقائق تقريباً يتم غسل الوجه بالماء جيداً بهدوء وسلاسة لعدم خدش البشرة.