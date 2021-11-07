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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عاطل تعدى على سيدة لفظيا وكسر زجاج سيارتها أعلى كوبري أكتوبر

المتهم
المتهم

قررت جهات التحقيق، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي عل سيدة بالسب والقذف وكسر زجاج سيارتها للخلاف على أولوية المرور أعلى كوبري 6 أكتوبر.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ملابساتها.

بدأت الواقعة بالخلاف على أولوية المرور، وتعدي عاطل على سيدة وقام بكسر زجاج سيارتها أعلي كوبرى ٦ أكتوبر بالقاهرة ، إلا أن السيدة سجلت واقعة الاعتداء عليها بالسب والقذف بفيديو على هاتفها المحمول وقدمته للشرطة التي تحركت على الفور  ونجحت فى تحديد المتهم وضبطه .

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة إخطارا من العقيد محمد رضا مفتش مباحث غرب القاهرة يفيد ورود بلاغ لقسم شرطة الأوزبكية من سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، قررت بأنهـا حـال قيادتها سيارتها أعلى كوبرى أكتوبر بمحافظة القاهرة ، حدثت مشادة كلامية بينها وبين قائد دراجة نارية بسبب أولوية المرور .

وقام الأخير بالتوقف أمامهـا وتـعـدى عليها لفظياً وقام بكسر  زجاج سيارتها ولاذ بالفرار، وقامت بتقديم مقطع فيديو على هاتفها المحمول يحوى ذات المضمون.

وعلى الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بفحص البلاغ وكشف ملابساته ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن تحديد بيانات الدراجة النارية وتحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه "عاطل" مقيم بعابدين، أمكن ضبطه حال إستقلاله الدراجة النارية .

واعترف بإرتكابه الواقعة ، و بإستدعاء المُبلغة تعرفت على المتهم وإتهمته بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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