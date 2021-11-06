هيئة الدواء: مصر نجحت في تصدير أدوية كورونا خلال الجائحة.. فيديو

قال الدكتور حماد شريف، مدير الدعم الفني بهيئة الدواء المصرية، إن مصر حققت اكتفاء ذاتي من كافة بروتوكولات العلاج الخالص بفيروس كورونا خلال أزمة الجائحة.

وأضاف "شريف"، خلال استضافته ببرنامج "الصدى"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "في وجود أي حائجة تلجأ المواطنين لتخزين العلاج"، معقبا: "مصر نجحت في تصدير أدوية كورونا خلال الجائحة وهو ما يؤكد توافر تام للعلاج خلال الأزمة".

أشار: "تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال الجائحة كان بمثابة تحدي كبير للدولة المصرية خاصة مع صعوبة الإمداد من الخارج".

أكد الدكتور حماد شريف، مدير الدعم الفني بهيئة الدواء المصرية،: "حققنا اكتفاء ذاتي من المنتج المحلي بنسبة تتخطى 80% أثناء جائحة كورونا"، متابعا: "لم يكن لدينا أي نقص في بروتوكولات علاج كورونا".