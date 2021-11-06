عمان.. نقل عمليات التحصين ضد كوفيد-19 إلى مراكز صحية ومواقع جديدة

أكدت المديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة مسقط فى عمان مواصلتها جهود عمل التحصين للعمانيين والعمالة الوافدة ضد كوفيد 19 في المراكز الصحية والمواقع الجديدة حسب الإعلان المرفق ابتداءً من يوم غدٍ الأحد، وذلك عبر الحجز الإلكتروني لبرنامج ترصد+ بلس على الرابط التالي: https://www.covid19.moh.gov.om/.

وكانت أشارت الساعة السكانية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات بعمان إلى ارتفاع سكان السلطنة إلى 4452262 نسمة بتاريخ الأمس الجمعة 5 نوفمبر 2021، شكل المواطنون منهم نسبة 62.7%، مقارنة بـ 4421305 نسمة بتاريخ 5 أكتوبر الماضي.

وبحسب جريدة الشبيبة العمانية جاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة عدد المواطنين الطبيعية وزيادة أعداد الوافدين بأكثر من 24 ألف نسمة خلال ذات الفترة.