إحساس بالأمان..أحمد موسى: الرئيس السيسي وجه بتغطية الطرق بـ إسعاف ونجدة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي وجه بإقامة منظومة خدمات متكاملة على امتداد الطرق والمحاور الجديدة .

أضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" الرئيس السيسي وجه أيضا بتغطية الطرق والمحاور والكباري بشبكات محمول ونقاط إسعاف ونجدة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" تواجد منظومة خدمات ونقط نجدة وإسعاف تزيد من الإحساس المواطنين بالأمان على الطرق والمحاور".

أكمل الإعلامي أحمد موسى :" يتم العمل حاليا على تطوير الطريق الدائري بشكل كامل وتوفير منظومة خدمات متكاملة عليه، كما يتم تطوير كافة الطرق وإنشاء محاور طرق جديدة لتسهيل حركة المواطنين وتيسير حركة المرور ".

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنشاء وتنمية وإدارة الطرق واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية.

وأطلع الرئيس في هذا الإطار على مستجدات تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكباري على مستوى الجمهورية، لاسيما طريق الصعيد الحر بإجمالي طول حوالي 160 كم، حيث وجه الرئيس بتدقيق كافة التفاصيل ذات الصلة والصيانة الدورية لتلك الطرق والمحاور والكباري لضمان استدامة جودتها إلى جانب تنفيذ أكبر توسعة ممكنة لها لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، فضلاً عن إقامة منظومة متكاملة الأركان من الخدمات على امتداد الطرق وعلى مسافات متقاربة بما فيها تغطية شبكات المحمول ونقاط الإسعاف والنجدة وغيرها بما يتيح توفير كل سبل الأمان والراحة للمواطنين من مرتادي الطرق، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتوسيع نطاق التنمية بالاستغلال الأمثل للأراضي على جوانب الطرق والمحاور.