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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد وفاة شون رودين.. جمال شعبان يحذر من المنشطات والمكملات

شون رودين
شون رودين

أعلن كريس أكيتو، مدرب شون رودين بطل كمال الأجسام العالمي، وفاته اليوم، عن عمر يناهز 46 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، دون ذكر تفاصيل.

وعلق الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أن دائما يرتبط بكمال الأجسام، نقص الأعمار، وأزمات القلب، والموت المفاجئ، وذلك بسبب المنشطات والمكملات والهرمونات والأدوية المدرة للبول، لذلك حذر منها تحذير شديد.

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مدرب كمال أجسام: المنشطات تدمر الجهاز التناسلي للذكر

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منها التقزم والعنف.. مخاطر استخدام المنشطات والمكملات بدون استشارة طبيب

أضرار المنشطات على الصحة 

ووفقًا لموقع “هيلث لاين الطبي”، المنشطات تسبب فى أضرار عديدة، أبرزها مرض يؤثر على وجود الحيوانات المنوية للشخص، وإصابتهم بالعقم، إلى جانب العديد من الأضرار للشباب.

كما ارتبط سوء استخدام أدوية المنشطات بتلف الكبد، و 50،51 ورمًا، حيث تتشكل أكياس مملوءة بالدم في الكبد، ومما يسبب نزيفًا داخليًا وحتى الموت في حالات نادرة. 

ويمكن أن يسبب سوء استخدام الستيرويد حب الشباب، وتساقط شعر الرأس بنسبة 70-72 ، والخراجات، والشعر الدهني والجلد، وقد يصاب المستخدمون الذين يحقنون المنشطات أيضًا بألم وتشكيل خراج في مواقع الحقن. 

ارتبط استخدام الستيرويد بارتفاع ضغط الدم، وانخفاض في وظيفة بطينات القلب، وأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية، تلف الشريان، والسكتات الدماغية،حتى في الرياضيين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا. 

تساهم المنشطات في تطور أمراض القلب والأوعية الدموية جزئيًا عن طريق زيادة مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة ( LDL)، وتقليل مستوى البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، ويؤدي ارتفاع مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة وانخفاض مستويات الكوليسترول الضار إلى زيادة خطر الإصابة بتصلب الشرايين، وهي حالة تترسب فيها المواد الدهنية داخل الشرايين وتعطل تدفق الدم.

المنشطات أضرار المنشطات جمال شعبان شون رودين بطل كمال الأجسام

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