هبة قطب تحذر الرجال من المنشطات الجنسية وتكشف عن مفاجأة

قالت الدكتورة هبة قطب استشاري الطب الجنسي والعلاقات الأسرية، إن بعض الرجال يلجأون إلى المنشطات الجنسية بسبب بعض الأقاويل التي يتم ترديدها والتي لا علاقة لها بالعلم والدين .

وأضافت هبة قطب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" من الممكن أن يكون الرجل يعاني من مشكلة طبية ولا يكون حلها في استخدام المنشطات الجنسية ".

وتابعت هبة قطب :" كثرة استخدام المنشطات الجنسية تؤثر على القلب والرئتين ومن الضروري أن يتم الحصول على المنشطات الجنسية تحت إشراف طبيب ".

وأكملت هبة قطب :" منذ 10 سنوات تم إجراء بحث عن سبب دخول الرجال غرف الرعاية المركزة وأظهرت نتيجة البحث أن 60 % من حالات الرعاية المركزة كان سببها كثرة استخدام المنشطات الجنسية ".

وأضافت هبة قطب :" كثرة استخدام المنشطات الجنسية أمر ضار بصحة الرجل ويجب أن يتم الحصول على المنشطات بإشراف طبيب ".