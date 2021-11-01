مدرب كمال أجسام: المنشطات تدمر الجهاز التناسلي للذكر

أبدى محمد عبد الوهاب مدرب كمال أجسام، استغرابه مما يطلبه أطفال أقل من 18 عاما لبناء العضلات.

وقال عبدالوهاب في حواره مع برنامج "مساء دى إم سى" المذاع عبر قناة "دي إم سى"، إن المنشطات والاسترويد أصبحت كثيرة ومتوفرة، "والشباب 13 و 14 سنة بيطلبوها بطريقة غريبة".

وأضاف مدرب كمال الأجسام، أنه قبل أخذ المنشطات، يجب إجراء تحاليل بإشراف طبيب، قائلا: "لو اللى عاوز ياخد منشطات لو مش هيدخل بطولة يبقى بلاش لأنها تضر الجسم".

وكشف مدرب كمال الأجسام قائلا: "الاعتماد على الهرمونات أو المنشطات قد يسبب عقم أو دمار فى الجهاز التناسلى للذكر".

الأساس للاعب كمال الأجسام



وأكد عبد الرحمن حماد، طبيب الأمراض النفسية، أن بعض اللاعبين يلجأ لطرق خاطئة، وهي الحصول على المنشطات، مؤكدا أن هذه المنشطات منتشرة حول العالم بطريقة مرعبة ولكن لها مخاطر على الصحة.

وأشار عبد الرحمن حماد إلى أن التدريب المستمر والتغذية والراحة الجيدة هي الأساس للاعب كمال الأجسام، مؤكدا أن هناك صعوبة بالغة للاعبي كمال الأجسام المحترفين بسبب انتشار استخدام المنشطات.



