طفل يولد بذيل طوله 12 سم في حدث نادر بتاريخ طب الأطفال

أبلغ الأطباء في البرازيل عن حالة نادرة في التاريخ الطبي للأطفال، حيث وُلد طفل بذيل طوله 12 سم مع كرة في نهايته، أطلق عليه الأطباء اسم "ذيل بشري حقيقي".

وعلى الرغم من أن العلماء صُدموا عند ولادة الطفل بهذا الذيل، فقد نجحوا في إزالة الذيل و "الكرة" بعد الجراحة.

وذكرت تقارير إعلامية أن الطفل ولد في مستشفى ألبرت سابين للأطفال في مدينة فورتاليزا بالبرازيل.

تم نشر صورة الطفل المولود بـ "السلسلة والكرة" ونشرت في مجلة Journal of Pediatric Surgery Case Reports.

وأظهرت الصور التي نشرها الأطباء أن الطفل لديه ذيل طويل يشبه التمديد مع كرة مثل الكتلة في نهايته.

وعلى الرغم من أن الطفل ولد في الأسبوع 35 قبل الأوان ، إلا أنه لم يكن لديه أي مضاعفات سوى الذيل والكرة البارزة منه.

صورة للطفل



تم إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية ووجد أنه لا يوجد عامل مقلق مرتبط بربط "الذيل" بالجهاز العصبي للطفل وبالتالي تم إجراء العملية. ومع ذلك ، لم يخرج الأطباء بمزيد من التفاصيل حول كيفية إزالة الذيل والكرة.

قال الأطباء إن الأطفال الرضع ينمون بالفعل بذيل مشابهًا لهذا عندما يكونون في عمر أربعة إلى ثمانية أسابيع من فترة الحمل ، لكنهم عادة ما يعودون إلى داخل الجسم مما يؤدي بعد ذلك إلى تكوين عظم الذنب البشري أسفل العمود الفقري العجز في جسم الانسان.

ولكن في حوادث نادرة جدًا مثل هذه ، يستمر الذيل في النمو وحتى الآن ، تم العثور على 40 طفلاً فقط في تاريخ طب الأطفال المسجل ولدوا بمثل هذه الذيول، حيث تتكون هذه الزوائد من الأنسجة الدهنية والضامة والأوعية الدموية والعضلات والألياف العصبية.

