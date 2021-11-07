بالفيديو..التفاصيل الكاملة لمحاولة اغتيال الكاظمي

كشفت قناة "روسيا اليوم"، عن تفاصيل جديدة تتعلق بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الفاشلة.

وقالت إن طائرة مسيرة حامت في محيط مقر إقامة الكاظمي في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد لأكثر من ثلاث دقائق، وبدأ طاقم الحماية بإطلاق النار عليها لإسقاطها لكنه لم يتمكن من ذلك.

وأضافت أن الطائرة ومع اقترابها من المنزل كثف إطلاق النار عليها بأوامر من مسؤولين في مكتب الكاظمي، مع اتخاذ إجراءات لحماية رئيس الحكومة، لكنها أسقطت ما تحمله من مقذوفات.

واستهدفت الطائرة المسيرة منزل الكاظمي الخاص، الذي كان مقرا لمؤسسة الذاكرة التي يقودها والتي تعنى بأرشفة الوثائق العراقية، ويقع المنزل بالقرب من منزل رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي.

وقال مصدر في مكتب الكاظمي لـ"روسيا اليوم"، إن "الكاظمي لم يصب، لكن أفرادا في طاقم حمايته أصيبوا بجروح، كما تضررت مجموعة من العجلات المصفحة الخاصة بموكبه".

وأضاف أن "طاقم الحماية لم يتمكن من إسقاط المسيرة رغم إطلاق النار الكثيف".

وأشار المصدر إلى أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن انطلاق الطائرة تم من داخل العاصمة بغداد".

ونشرت وسائل الإعلام مقطع فيديو يظهر المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء العراقي مصفى الكاظمي عن طريق قصف منزله بصاروخ من طائرة مسيرة

وتعرض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال في الساعات الأولى من صباح الأحد، باستهداف منزله في العاصمة العراقية بغداد، عن طريق طائرة مسيرة مفخخة أطلق صاورخا باتجاه المنزل.

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان:"نتابع ما تردد عن هجوم بطائرة بدون طيار استهدف مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي الكاظمي".

وأضاف:"نشعر بالارتياح عندما علمنا أن رئيس الوزراء لم يصب بأذى. إن هذا العمل الإرهابي الظاهر، والذي ندينه بشدة، كان موجهاً إلى قلب الدولة العراقية".

وتابع:"نحن على اتصال وثيق بقوات الأمن العراقية المكلفة بالحفاظ على سيادة العراق واستقلاله وقد عرضنا مساعدتنا في التحقيق في هذا الهجوم".

وواصل:"التزامنا تجاه شركائنا العراقيين لا يتزعزع. تقف الولايات المتحدة مع العراق حكومة وشعبا".

وقالت قناة "سكاي نيوز" إن الكاظمي لم يكن في منزله أثناء محاولة الاغتيال، التي لم تسفر سوى عن أضرار مادية.

وقال مصدر أمني لقناة "الشرق" إن لا صحة للأنباء التي تتحدث عن إصابة الكاظمي بجروح، مؤكدا أنه لم يصب باي أذى.

بينما وردت أنباء عن وقوع إصابات في صفوف أفراد حماية منزل الكاظمي في العاصمة بغداد، وسط انتشار مكثف لجهاز مكافحة الإرهاب داخل المنطقة الخضراء في بغداد.

وشهد محيط المنطقة الخضراء، الجمعة، صدامات بين متظاهرين معترضين على نتائج الانتخابات الأخيرة وقوات الأمن، أدت إلى سقوط العشرات من الجرحى من كلا الجانبين.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، السبت، أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه بتشكيل مقر متقدم لإدارة وتأمين منطقة الاعتصام في بغداد.

وذكرت في بيان صحفي، أن "الكاظمي وجه قيادة عمليات بغداد بتشكيل مقر متقدم برئاسة ضابط برتبة عليا وممثلين عن الأجهزة الأمنية بينها هيئة الحشد الشعبي لإدارة وتأمين منطقة الاعتصام قرب الجسر المعلق لمنع الاحتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين".

وأضافت: "بناء على ذلك نوصي ونذكر المتظاهرين الالتزام بقواعد حرية التعبير التي كفلها الدستور العراقي، كما ندعو القوات الأمنية العراقية إلى ضبط النفس والالتزام بأفضل الممارسات المهنية لحماية حرية التعبير وحقوق الإنسان".

ودائما ما تتعرض المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، إلى القصف سواء بالصواريخ من طراز كاتيوشا أو بالطائرات المسيرة المفخخة، وتوجه أصابع الاتهام في ذلك إلى المليشيات الموالية لإيران والتي من بينها عصائب أهل الحق.