لم يكن في منزله..أين كان رئيس وزراء العراق لحظة محاولة اغتياله؟

أفادت قناة "سكاي نيوز" اليوم الأحد، بأن رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي لم ينقل إلى الميتشفى، حيث لم يكن في منزله خلال استهدافه.

وقالت "سكاي نيوز" إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لم يكن موجودا بمنزله وقت وقوع الهجوم.

وأضافت أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بصحة جيدة والهجوم اسفر عن بعض الخسائر المادية.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأحد، تعرض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال فاشلة.

وقالت إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مُسيرة مفخخة.

وقال مصدر أمني لقناة "الشرق" إن لا صحة للأنباء التي تتحدث عن إصابة الكاظمي بجروح، مؤكدا أنه لم يصب باي أذى.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس" برس إن صاروخا سقط على منزل رئيس الورزاء العراق بدون أن يصاب بأذى.

ونفى متحدث باسم وزارة الصحة العراقية وصول الكاظمي إلى المستشفى.

بينما وردت أنباء عن وقوع إصابات في صفوف أفراد حماية منزل الكاظمي في العاصمة بغداد، وسط انتشار مكثف لجهاز مكافحة الإرهاب داخل المنطقة الخضراء في بغداد.