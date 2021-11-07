العراق: نجاة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من محاولة اغتيال

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأحد، تعرض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال فاشلة.

وقالت إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مُسيرة مفخخة.

وقال مصدر أمني لقناة "الشرق" إن لا صحة للأنباء التي تتحدث عن إصابة الكاظمي بجروح، مؤكدا أنه لم يصب باي أذى.

وأضاف أنه سيصدر بيان رسمي بعد قليل بشأن استهداف المنطقة الخضراء.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس" برس إن صاروخا سقط على منزل رئيس الورزاء العراق بدون أن يصاب بأذى.

ونفى متحدث باسم وزارة الصحة العراقية وصول الكاظمي إلى المستشفى.

بينما وردت أنباء عن وقوع إصابات في صفوف أفراد حماية منزل الكاظمي في العاصمة بغداد، وسط انتشار مكثف لجهاز مكافحة الإرهاب داخل المنطقة الخضراء في بغداد.

سمع دوي انفجار في العاصمة العراقية بغداد، وإطلاق نار سمع في محيط المنطقة الخضراء المحصنة حيث معظم المقرات الحكومية.

وقال مصدر أمني لقناة "الشرق" إنه تم اعتراض مُسيّرة يعتقد أنها حاولت استهداف منزل رئيس الورزاء العراقي مصطفى الكاظمي في بغداد.

وأوضحت المصادر أن "أفراد حماية منزل الكاظمي تمكنوا من إسقاط الطائرة المُسيّرة".

وشهد محيط المنطقة الخضراء، الجمعة، صدامات بين متظاهرين معترضين على نتائج الانتخابات الأخيرة وقوات الأمن، أدت إلى سقوط العشرات من الجرحى من كلا الجانبين.