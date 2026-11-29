أظهرت بيانات رسمية أصدرها اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات أن قطاع الخدمات اللوجستية حافظ على نمو مستقر خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، مع تزايد الطلب مدفوعا بصناعات ناشئة وفائقة.

وأضافت البيانات أن إجمالي قيمة الخدمات اللوجستية الاجتماعية الوطنية بلغ 312.4 تريليون يوان (حوالي 46.6 تريليون دولار أمريكي) خلال الفترة ما بين شهري يناير إلى أكتوبر الماضيين، بزيادة 4.8 بالمائة على أساس سنوي،حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم /الأحد/.

وأظهر الطلب على خدمات اللوجستيات الصناعية تحولا نحو التصنيع رفيع المستوى. وخلال الفترة بين يناير وأكتوبر الماضيين، ارتفعت قيمة الخدمات اللوجستية للسلع الصناعية بنسبة 5.3 بالمائة على أساس سنوي. وفي أكتوبر وحده، نما طلب قطاع التصنيع عالي التكنولوجيا على الخدمات اللوجستية بنسبة 17.6 بالمائة على أساس سنوي، مسجلا أسرع توسع شهري له خلال ما يقرب من خمس سنوات.

وعلى صعيد الاستيراد، انخفضت قيمة الخدمات اللوجستية للبضائع المستوردة خلال الأشهر العشرة الأولى بنسبة 0.6 بالمائة على أساس سنوي، فيما ارتفعت قيمة واردات المنتجات الميكانيكية والكهربائية والمنتجات عالية التكنولوجيا بنسبتي 35 بالمائة و 44.4 بالمائة على التوالي.

وخلال الفترة المذكورة، حققت صناعة الخدمات اللوجستية في الصين إيرادات بلغت 12.3 تريليون يوان، بزيادة قدرها 4.2 بالمائة على أساس سنوي. ونمت إيرادات الشركات اللوجستية الرئيسية بنسبة 6.5 بالمائة، بينما انخفضت تكاليف تشغيلها لكل 100 يوان من الإيرادات إلى 94.5 يوان، بانخفاض 0.5 يوان مقارنة بالأشهر التسعة الأولى.

ويتوقع مطلعون على الصناعة أنه ومع زيادة العروض الترويجية للتجارة الإلكترونية وأنشطة الإنتاج بنهاية العام، سيشهد الطلب على الخدمات اللوجستية نموا موسميا في نهاية العام الحالي.