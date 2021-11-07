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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نقل رئيس وزراء العراق إلى المستشفى بعد إصابة منزله بصاروخ

رئيس الورزاء العراقي
رئيس الورزاء العراقي

أفادت قناة "العربية" بإصابة رئيس الورزاء العراقي مصطفى الكاظمي خلال استهداف منزله في العاصمة العراقية بغداد.

وقالت العربية إن رئيس الورزاء العراقي مصطفى الكاظمي تعرض لإصابة بعد استهداف منزله بمسيرة مفخخة وتم نقله إلى المستشفى.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن صاروخا سقط على منزل الكاظمي ونقل على إثره للمستشفى.

وقبل قليل، سمع دوي انفجار في العاصمة العراقية بغداد، وإطلاق نار سمع في محيط المنطقة الخضراء المحصنة حيث معظم المقرات الحكومية.

انقجار وإطلاق نار..محاولة استهداف منزل رئيس وزراء العراق

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وقال مصدر أمني لقناة "الشرق" إنه تم اعتراض مُسيّرة يعتقد أنها حاولت استهداف منزل رئيس الورزاء العراقي مصطفى الكاظمي في بغداد.

وأوضحت المصادر أن "أفراد حماية منزل الكاظمي تمكنوا من إسقاط الطائرة المُسيّرة".
وشهد محيط المنطقة الخضراء، الجمعة، صدامات بين متظاهرين معترضين على نتائج الانتخابات الأخيرة وقوات الأمن، أدت إلى سقوط العشرات من الجرحى من كلا الجانبين.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، السبت، أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه بتشكيل مقر متقدم لإدارة وتأمين منطقة الاعتصام في بغداد.

وذكرت في بيان صحفي، أن "الكاظمي وجه قيادة عمليات بغداد بتشكيل مقر متقدم برئاسة ضابط برتبة عليا وممثلين عن الأجهزة الأمنية بينها هيئة الحشد الشعبي لإدارة وتأمين منطقة الاعتصام قرب الجسر المعلق لمنع الاحتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين".

وأضافت: "بناء على ذلك نوصي ونذكر المتظاهرين الالتزام بقواعد حرية التعبير التي كفلها الدستور العراقي، كما ندعو القوات الأمنية العراقية إلى ضبط النفس والالتزام بأفضل الممارسات المهنية لحماية حرية التعبير وحقوق الإنسان".

رئيس الورزاء الكاظمي العراق بغداد صاروخا

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