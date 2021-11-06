العراق.. الكاظمي يوجه بتشكيل مقر متقدم لتأمين منطقة الاعتصام ببغداد

وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتشكيل مقر متقدم لتأمين منطقة الاعتصام في العاصمة بغداد.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان خلية الإعلام الأمني في العراق أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجّه بتشكيل لجنة تحقيق عليا.

وأشارت الخلية، في بيان لها، إلى أن "مهمة اللجنة تأتي للنظر في الأحداث المؤسفة التي شهدتها مظاهرات يوم الجمعة التي أدت إلى مواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين وسقط نتيجتها العشرات من الجرحى من الجانبين".

وأضافت: "باشرت اللجنة تحقيقاتها فور صدور الأمر للكشف عن الملابسات والتداعيات التي أدت إلى سقوط جرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتقديم المقصرين أمام المساءلة القانونية لتقصيرهم ومخالفتهم أوامر القائد العام الصريحة، والتي أكدت بصراحة ووضوح على عدم إطلاق الرصاص الحي تحت أي ظرف كان".

وتابعت: "أمر الكاظمي أيضا، بتعويض الضحايا"، مؤكدا القيام شخصيا بالإشراف المباشر على سير عمل التحقيق والتدابير المطلوبة لـ"إحقاق الحق للضحايا وهم جميعا من أبناء شعبنا العراقي وواجبنا يحتم علينا حمايتهم والاقتصاص لهم من المعتدي أيا كان أمام القضاء العادل".

يذكر أن وزارة الصحة العراقية أعلنت أن مؤسساتها استقبلت أكثر من 125 جريحا نتيجة صدامات وقعت بين محتجين على نتائج الانتخابات الأخيرة والقوات الأمنية.

وجاءت تلك التطورات بعد أن هدد أنصار قوى شيعية خاسرة في الانتخابات الأخيرة، باقتحام المنطقة الرئاسية التي تضم مباني حكومية ومقار بعثات دبلوماسية بينها السفارة الأمريكية.