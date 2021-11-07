عدوان جبان .. أول تعليق من رئيس وزراء العراق بعد نجاته من محاولة اغتيال

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأحد، نجاته من محاولة اغتيال وصفها بالجبانة استهدفت منزله.

وحسب "الحدث"، قال الكاظمي :"نجوت من محاولة اغتيال عبر صواريخ جبانة استهدفت منزلي".

وأضاف الكاظمي:" تعرض منزلي إلى عدوان جبان وأنا بخير، والقوات الأمنية تقوم بدورها في تعقب منفذي الهجوم".

وتابع:"القوات الأمنية تعمل على حماية العراق وشعبه، والصواريخ الجبانة والمسيرات لا تبني أوطانا".

وكان الكاظمي قال قبل قليل عبر حسابه على تويتر في أعقاب الهجوم الصاروخي بالمسيرات الذي استهدف منزله:"كنت ومازلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه".

وأضاف:"أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق".

وتعرض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال في الساعات الأولى من صباح الأحد، باستهداف منزله في العاصمة العراقية بغداد، عن طريق طائرة مسيرة مفخخة أطلق صاورخا باتجاه المنزل.

وقالت قناة "سكاي نيوز" إن الكاظمي لم يكن في منزله أثناء محاولة الاغتيال، التي لم تسفر سوى عن أضرار مادية.

وقال مصدر أمني لقناة "الشرق" إن لا صحة للأنباء التي تتحدث عن إصابة الكاظمي بجروح، مؤكدا أنه لم يصب باي أذى.

بينما وردت أنباء عن وقوع إصابات في صفوف أفراد حماية منزل الكاظمي في العاصمة بغداد، وسط انتشار مكثف لجهاز مكافحة الإرهاب داخل المنطقة الخضراء في بغداد.

وشهد محيط المنطقة الخضراء، الجمعة، صدامات بين متظاهرين معترضين على نتائج الانتخابات الأخيرة وقوات الأمن، أدت إلى سقوط العشرات من الجرحى من كلا الجانبين.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، السبت، أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه بتشكيل مقر متقدم لإدارة وتأمين منطقة الاعتصام في بغداد.

وذكرت في بيان صحفي، أن "الكاظمي وجه قيادة عمليات بغداد بتشكيل مقر متقدم برئاسة ضابط برتبة عليا وممثلين عن الأجهزة الأمنية بينها هيئة الحشد الشعبي لإدارة وتأمين منطقة الاعتصام قرب الجسر المعلق لمنع الاحتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين".

وأضافت: "بناء على ذلك نوصي ونذكر المتظاهرين الالتزام بقواعد حرية التعبير التي كفلها الدستور العراقي، كما ندعو القوات الأمنية العراقية إلى ضبط النفس والالتزام بأفضل الممارسات المهنية لحماية حرية التعبير وحقوق الإنسان".

ودائما ما تتعرض المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، إلى القصف سواء بالصواريخ من طراز كاتيوشا أو بالطائرات المسيرة المفخخة، وتوجه أصابع الاتهام في ذلك إلى المليشيات الموالية لإيران والتي من بينها عصائب أهل الحق.