هل هو المسؤول؟..زعيم ميليشيا عراقية يهدد الكاظمي قبل ساعات من محاولة اغتياله..فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حمل تهديداً لرئيس الوزراء العراقي مصفى الكاظمي قبل ساعات قليلة من عملية اغتياله.

وظهر في الفيديو قيس الخزعلي زعيم ميليشيا "عصائب أهل الحق" المدعومة من إيران في مقطع فيديو مساء السبت، يتوعد الكاظمي ويتهمه بتزوير الانتخابات العراقية والتوجيه بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.

وقال الخزعلي إن الكاظمي هو المسؤول الأول عن تزوير الانتخابات وتوعده قائلا إن "دماء الشهداء محاكمتكم".

وأضاف الخزعلي:"إذا نحن في يوم من الأيام تركنا دم أبو مهدي (المهندس نائب قائد قوات الحشد الشعبي المقتول بغارة أمريكية) والحاج قاسم (سليماني قائد فيلق القدس الإيراني السابق) وحاشانا، ردنا وصل كل قاعدة أمريكية، أيها الكاظمي بما تستحق من وصف اسمعها من شروقي أصيل ، دم الشهداء في رقبتك، ودم الشهداء محاكمتك".

وتعرض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال في الساعات الأولى من صباح الاحد، باستهداف منزله في العاصمة العراقية بغداد، عن طريق طائرة مسيرة مفخخة أطلق صاورخا باتجاه المنزل.

وقالت قناة "سكاي نيوز" إن الكاظمي لم يكن في منزله أثناء محاولة الاغتيال، التي لم تسفر سوى عن أضرار مادية.

وقال مصدر أمني لقناة "الشرق" إن لا صحة للأنباء التي تتحدث عن إصابة الكاظمي بجروح، مؤكدا أنه لم يصب باي أذى.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس" برس إن صاروخا سقط على منزل رئيس الورزاء العراق بدون أن يصاب بأذى.

بينما وردت أنباء عن وقوع إصابات في صفوف أفراد حماية منزل الكاظمي في العاصمة بغداد، وسط انتشار مكثف لجهاز مكافحة الإرهاب داخل المنطقة الخضراء في بغداد.

وشهد محيط المنطقة الخضراء، الجمعة، صدامات بين متظاهرين معترضين على نتائج الانتخابات الأخيرة وقوات الأمن، أدت إلى سقوط العشرات من الجرحى من كلا الجانبين.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، السبت، أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه بتشكيل مقر متقدم لإدارة وتأمين منطقة الاعتصام في بغداد.

وذكرت في بيان صحفي، أن "الكاظمي وجه قيادة عمليات بغداد بتشكيل مقر متقدم برئاسة ضابط برتبة عليا وممثلين عن الأجهزة الأمنية بينها هيئة الحشد الشعبي لإدارة وتأمين منطقة الاعتصام قرب الجسر المعلق لمنع الاحتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين".

وأضافت: "بناء على ذلك نوصي ونذكر المتظاهرين الالتزام بقواعد حرية التعبير التي كفلها الدستور العراقي، كما ندعو القوات الأمنية العراقية إلى ضبط النفس والالتزام بأفضل الممارسات المهنية لحماية حرية التعبير وحقوق الإنسان".

ودائما ما تتعرض المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، إلى القصف سواء بالصواريخ من طراز كاتيوشا أو بالطائرات المسيرة المفخخة، وتوجه أصابع الاتهام في ذلك إلى المليشيات الموالية لإيران والتي من بينها عصائب أهل الحق.