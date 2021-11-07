عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أنا بخير.. أول تعليق من الكاظمي على محاولة اغتياله

صدى البلد

أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أولى تعليقاته عقب تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة استهدفت منزله في العاصمة العراقية بغداد.

وقال الكاظمي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر:"كنت ومازلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه".

وأضاف:"أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق".

وأفادت قناة "سكاي نيوز" اليوم الأحد، بأن رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي لم ينقل إلى الميتشفى، حيث لم يكن في منزله خلال استهدافه.

العراق: نجاة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من محاولة اغتيال

العراق.. الكاظمي يوجه بتشكيل مقر متقدم لتأمين منطقة الاعتصام ببغداد

قالت "سكاي نيوز" إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لم يكن موجودا بمنزله وقت وقوع الهجوم.

وأضافت أن  رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بصحة جيدة والهجوم اسفر عن بعض الخسائر المادية.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأحد، تعرض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال فاشلة.

الكاظمي رئيس الوزراء العراقي اغتيال بغداد العراق

ترشيحاتنا

لماذا محراب الصلاة في المسجد مجوف ودائري الشكل؟ علي جمعة يكشف السبب

بسبب الشبورة .. الداخلية تغلق طريق الإسماعيلية الصحراوى

خطوات بسيطة لـ مسح سجل التصفح في جوجل كروم على جميع الأجهزة

فوائد السمان للحامل وللرجال وللعقم وتعزيز القدرة الذكورية

زوجته اعتقدت أنه يخونها.. حمادة سائق توك توك يرعى مسنة تخلت عنها أسرتها

أنا بخير.. أول تعليق من الكاظمي على محاولة اغتياله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

لم يغادر منذ 2013.. لماذا استبعد كيروش جزار المنتخب طارق حامد بعد عودة قفشة وشريف؟

وزير القوي العاملة يعلن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

بسبب شقة.. تفاصيل جديدة في قضية الإبن العاق قاتل والديه في الإسكندرية

مفاجأة غير متوقعة في انتظار مرتضى منصور بخصوص عودته للزمالك

البنك المركزي يحسم الجدل حول رسوم السحب والإيداع من الـ ATM في هذا الموعد

كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي أنجولا والجابون .. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع يوقف القلب.. شاهد لحظة قفز طالبتين من نافذة المدرسة هربا من حريق

صالحة لدخول 197 دولة.. تحويل البطاقة الشخصية إلى جواز سفر إلكتروني في غانا

تخطط لزيارة إسرائيل.. لماذا وجهت النيابة العسكرية اللبنانية تهم الخيانة والتجسس لـ«ماريا معلوف»؟

أكلات الخليج .. طريقة عمل أرز تندوري بوصفات متعددة

فيديو

بسبب قراءة القرآن| تصريحات إبراهيم عيسى عن صيدلي تجعله في مرمى النقد

فيديوجراف| بنتها اعترفت عليها.. سيدة تتخلص من زوجها وزوجة عشيقها

معركة السلاح الجيني.. مرض غامض يستهدف جواسيس أمريكا

إيهاب توفيق يطرح أغنية أنت اختيارى.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ