أنا بخير.. أول تعليق من الكاظمي على محاولة اغتياله

أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أولى تعليقاته عقب تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة استهدفت منزله في العاصمة العراقية بغداد.

وقال الكاظمي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر:"كنت ومازلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه".

وأضاف:"أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق".

وأفادت قناة "سكاي نيوز" اليوم الأحد، بأن رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي لم ينقل إلى الميتشفى، حيث لم يكن في منزله خلال استهدافه.

قالت "سكاي نيوز" إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لم يكن موجودا بمنزله وقت وقوع الهجوم.

وأضافت أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بصحة جيدة والهجوم اسفر عن بعض الخسائر المادية.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأحد، تعرض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال فاشلة.