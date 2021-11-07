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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعرف على مشاركة (إي فاينانس) بمعرض القاهرة للاتصالات

صدى البلد

أعلنت مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، الشريك الاستراتيجي لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT الحدث التقني الأهم في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن أقوى مشاركاتها للعام التاسع على التوالي في الدورة الخامسة والعشرين من نسخة المعرض لعام 2021 وذلك عبر استعراض منتجاتها وحلولها الذكية وخدماتها الرقمية والتقنية من خلال عدة أجنحة تضم 7 من شركاتها الشقيقة والتابعة.


وتكتسب مشاركة "إي فاينانس" في دورة هذا العام أهمية خاصة، كونها المرة الأولى التي تشارك فيها "إي فاينانس" بكل هذا العدد من الشركات التابعة والشقيقة وذلك في ظل التوسع الكبير الذي حققته الشركة خلال الفترة الماضية، وكذلك لكونها دورة اليوبيل الفضي لمعرض Cairo ICT الذي ترعاه "إي فاينانس" وساهمت خلال التسع سنوات الماضية في دعمه كما استفادت من ترسخ مكانته كأهم منصة إقليمية لاستعراض الحلول التقنية والتواصل مع أهم الشركاء العالميين المتخصصين في القطاع التكنولوجي والوصول إلى العملاء في الشرق الأوسط وإفريقيا.


وتنطلق فعاليات هذا العام من Cairo ICT تحت شعار "التحدي الرقمي" The Digital Challengeخلال في الفترة من 7 إلى 10 بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة، وسيكون زوار المعرض على موعد مع العديد من الفعاليات التي تنظمها مجموعة "إي فاينانس للإستثمارات المالية و الرقمية " وشركاتها التابعة  إي فاينانس و e-finance  إي نابل eNable وإي أسواق eAswaaq وإي كاردز eCards وخالص Khales وكذلك شركاتها الشقيقة الجديدة إي هيلث ehealth واي تاكس  etaxذلك عبر أجنحتها المختلفة وفي المعارض المتخصصة المصاحبة لـ Cairo ICT مثل PAFIX و TransMEA و Connecta .


وتتضمن المشاركة جناحا خاصا لشركتي "إي فاينانس" لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية و"إي أسواق" لتكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية، في معرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي Pafix الذي ترعاه "إي فاينانس" للعام الثامن على التوالي وكان بمثابة الحلم المشترك بين "إي فاينانس" وCairo ICT، حيث قامت على دعمه ورعايته منذ نسخته الأولى وحتى نسخته الثامنة الحالية.


كما تستعرض شركة "إي كاردز" أحدث حلولها التقنية من خلال جناح خاص معرض النقل الذكي TRANS Mea الذي يطلق نسخته الرابعة في الدورة الحالية من Cairo ICT.
ومن جهتها، ستتواجد شركة "خالص" منصة مدفوعات التجزئة الرقمية الرائدة في مصر، في جناح خاص في معرض Connecta الذي تنطلق فعالياته لأول مرة هذا العام ضمن 2021 Cairo ICT.


ومن المتوقع أن يشهد جناح "إي فاينانس للاستثمارات المالية و الرقمية " في معرض Cairo ICT حضوراً وزارياً من المستوى الرفيع كما كان في السنوات الماضية.


وبهذه المناسبة، عبر إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية عن فخره بهذه المشاركة القوية وغير المسبوقة لإي فاينانس في معرض Cairo ICT الذي يعد أعرق و أقوي حدث يجمع قادة قطاع تكنولوجيا المعلومات حول العالم في فعالية هي الأضخم بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرا إلى أن احتفال المعرض بيوبيله الفضي هذا العام يرافقه مساحة هي الأكبر في تاريخ المعرض وحضور دولي هو الأضخم من الشركات العالمية".


وأضاف: "تأتي نسخة هذا العام وإي فاينانس تعيش أيضا أفضل فتراتها بعد أن نجحت في تأسيس عدد كبير من الشركات التابعة والشقيقة والتي تشارك جميعها لأول مرة في نسخة هذا العام من Cairo ICT ، كما تأتي بعد أيام قليلة من طرح حصة من أسهم "إي فاينانس" ضمن طرح هو الأضخم في تاريخ البورصة المصرية والذي شهد معدلات تغطية قياسية هي الأكبر أيضا في تاريخ سوق الأسهم".


وتابع: "سنستغل نسخة هذا العام من المعرض للكشف عن أحدث حلولنا ومنتجاتنا وتقنياتنا وعرضها على أوسع نطاق بين الجمهور والعملاء والشركاء المحليين والإقليميين والدوليين، كما سنسلط الضوء على آخر مشروعاتنا التي تم الانتهاء منها أو تلك التي يجري تنفيذها لخدمة استراتيجية التحول الرقمي في مصر كوننا الشريك الاستراتيجي للحكومة المصرية في مشروعاتها القومية للدفع والتحصيل الإلكتروني والشمول المالي والتكنولوجيا المالية وغير من قطاعات التحول الرقمي".

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