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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عامل وانهيار برج شركة محمول بجوار جامعة السويس

صدى البلد

لقي عامل مصرعه إثر حريق شب في أحد أبراج شركة أورانج للاتصالات في منطقة متاخمة لجامعة السويس أثناء عملية الصيانة. 

كان العميد سامح بسيم، مدير إدارة الدفاع المدني بالسويس، تلقى بلاغا بنشوب حريق هائل داخل حرم جامعة السويس ووجه بالدفع بعدد من سيارات الإطفاء بعد أن تبين أن الحريق شب داخل برج خاص بتقوية الإرسال بشبكة أورانج للاتصالات أثناء عملية الصيانة، مما تسبب في وفاة العامل وانهيار البرج علب سور الجامعة دون خسائر مادية أو بشرية بجامعة السويس. 

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق بسبب ماس في المولد وخزان الوقود الخاص به، والمتوفى يدعي طه كمال طه، 45 سنة مقيم الجناين جبلاية الفار، ويعمل فني صيانة تابع لشركة موبينيل "جثة متفحمة".

ووجه الدكتور محمد طنطاوى، مدير إسعاف السويس، بإرسال عدد من سيارات الإسعاف، وتم نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى السويس العام، وتم تحرير محضر بالواقعة.

دية ابراج عمل فني صيانة مدير تفحم مستشفي بشري وجه الدفاع المدني انهيار الوقود جثة السويس

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