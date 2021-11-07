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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محكوم عليه بالإعدام والمؤبد.. من هو أبو صالح خط الصعيد الجديد؟

خط الصعيد
خط الصعيد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، القضاء على عصابة أبو صالح الملقب بخط الصعيد، وذلك خلال مواجهة مع قوات الشرطة بالأسلحة الثقيلة .

من هو أبو صالح خط الصعيد :

- تزعم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى تجارة المخدرات والتنقيب عن الذهب
- مطلوب لتنفيذ أحكام بالإعدام والمؤبد 
- اشتهرت عصابة ابو صالح بجرائم الخطف والقتل والبلطجة
- كون ابو صالح تشكيله العصابى من 12 عنصرا من أخطر العناصر الإجرامية المطلوب القبض عليها فى الصعيد
- العصابة اقامو معسكرا لهم فى المنطقة الجبلية بعرب كيما فى أسوان
- واجه وعصابته قوات الشرطة بمدفع ار بى جى و3 رشاش متعدد و12 سلاحا آليا

وكانت وزارة الداخلية اعلنت أن أجهزة وزارة الداخلية بقيادة قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية وبالاشتراك مع قطاع الامن الوطنى وامن اسوان تمكنت صباح اليوم من القضاء على أكبر وأخطر التشكيلات العصابية الإجرامية المسلحة بمنطقة صعيد مصر "محافظة اسوان" .

تخصص نشاطه الاجرامى فى جلب والإتجار بالمواد المخدرة والتنقيب عن خام الذهب واستخراجه بطرق غير مشروعة بمناطق مختلفة أشهرها منطقة (مرسى علم بالبحر الأحمر) وارتكاب جرائم قتل وخطف وبلطجة.

ويتكون التشكيل من (12 عنصرا إجراميا شديد الخطورة يتزعمهم شقى خطر  يدعى "حمدى أبو صالح " محكوم عليه هارب من حكم بالاعدام وعدد من أحكام المؤبد والسجن والسابق اتهامه فى العديد من القضايا الجنائية المتنوعة (قتل -إتجار بالمخدرات-بلطجة).

واتخذ التشكيل من المنطقة الجبلية المتاخمة من قرية عرب كيما بدائرة مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان مركزاً لمزاولة نشاطهم الاجرامى .
  
ومن خلال أعمال الرصد والمتابعة وردت معلومات  للأجهزة المعنية بالتحركات الخاصة بالتشكيل العصابى ومن خلال وضع خطة أمنية باستخدام القدرات الفنية العالية فى الرصد والتحليل والتحريات أمكن تتبع خط سير التشكيل العصابى ورصد تحركاته .

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم إستهدافه بعدة ماموريات شاركت فيها أجهزة الوزارة (قطاع الأمن العام - قطاع الأمن المركزى- مديرية أمن أسوان - والمجموعات القتالية عالية الكفاءة).
  
وأمكن فجر اليوم رصد تحرك أفراد التشكيل العصابى يستقلون (٢سيارة نصف نقل) وبحوزتهم أنواع مختلفة من الأسلحة خاصة الأسلحة الثقيلة .

وبمحاصرتهم من خلال الأكمنة المعدة لذلك بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات و بالتعامل معهم بتبادل إطلاق النيران والذى إستمر لعدة ساعات حتى صباح اليوم مما أسفر عن  مصرع زعيم وافراد التشكيل العصابى وضبطت بحوزتهم ( مدفع أر بى جى- 2 رشاش متعدد بشرائط الذخيرة  -عدد 12 سلاح آلى - عدد أربعة بنادق مختلفة الأنواع - عدد 2 طبنجة وفرد خرطوش-كميات من الذخيرة المختلفة لكافة الأسلحة) .. كما ضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة لمخدر  (الحشيش - البانجو - الشادو).
  
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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