رقية لا تحتاج بعدها إلى طبيب قط .. اغتنمها

قال الدكتور محمد أبو بكر الداعية الإسلامي، إن هناك رقية إذا كررناها سيزول هذا الوجع بإذن الله ولن نحتاج معها إلى طبيب.

وأضاف محمد أبو بكر أن الإمام الشافعي كان له رقية خاصة به وكان يقول إنه لما تعلم هذه الرقية ما احتاج إلى طبيب قط بإذن الله، فإن الله هو الشافي.

وأوضح أبو بكر أن هذا ليس معناه ألا تذهب إلى طبيب قط وتغلق الصيدليات، بل اذهب للدكتور واعمل أشعة وخذ الدواء، ولكن أتكلم عن الجزء المعنوي الروحاني الذى لا يملكه الطبيب، فاهرع بالشفاء إلى الله تعالى برقية الإمام الشافعي.

رقية الإمام الشافعي

وأشار الى أن الرقية التى علمنا إياها الإمام الشافعي هي: "بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اسكن أيها الوجع، سكنتك بالذى يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم وبالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اسكن أيها الوجع، سكنتك بالذى يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا".

ونوه الداعية الإسلامى أنه يمكن تكون ألفاظ هذه الرقية فيها بعض الصعوبة ولكن لو كررتها كثيرا على أى وجع سيشفيك الله سبحانه وتعالى.

ما العمل إذا أصاب الإنسانَ السحرُ أو الحسد

ورد سؤال لدار الإفتاء يسأل صاحبه “ما العمل إذا أصاب الإنسانَ السحرُ أو الحسد ”.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن علاج من تأكد من إصابته بالسحر أو الحسد أن يقرأ المعوذتين وأن يقرأعلى نفسه الرقية الشرعية أو يقرأها أي شخص من عائلته عليه.

وأضاف خلال رده على سؤال “ ما العمل إذا أصاب الإنسانَ السحرُ أو الحسد ”أن معظم الأفراد يتوهمون هذه الأمور وفي الغالب تكون حالة نفسية عند الفرد فلابد على الفرد ألا يرجع أي قصور في حياته الي السحر والحسد .

دعاء يمنع تجديد السحر

(أَعُوذُ بكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِن كُلِّ شيطَانٍ وهَامَّةٍ، ومِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ).

(بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ في الأرضِ ولَا في السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ ثلاثَ مرَّاتٍ).

(أَعوذُ بكلِماتِ اللهِ التامَّاتِ، الَّتي لا يُجاوِزُهُنَّ بَرٌّ ولا فاجرٌ، مِن شرِّ ما خلقَ، وذرأَ، وبرأَ، ومِن شرِّ ما ينزِلُ مِن السَّماءِ، ومِن شرِّ ما يعرُجُ فيها، ومِن شرِّ ما ذرأَ في الأرضِ وبرأَ، ومِن شرِّ ما يَخرجُ مِنها، ومِن شرِّ فِتَنِ اللَّيلِ والنَّهارِ، ومِن شرِّ كلِّ طارقٍ يطرُقُ، إلَّا طارقًا يطرقُ بِخَيرٍ، يا رَحمنُ).

(أعوذُ باللَّهِ السَّميعِ العَليمِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ مِن هَمزِهِ، ونَفخِهِ ونَفثِهِ).

(أَذْهِبِ البَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا).

(بسْمِ اللَّهِ، تُرْبَةُ أرْضِنَا، برِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَى سَقِيمُنَا، بإذْنِ رَبِّنَا).

(اللهمَّ عافِني في بدني، اللهمَّ عافِني في سمعي، اللهمَّ عافِني في بصري).

(أَعُوذُ باللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِن شَرِّ ما أَجِدُ وَأُحَاذِرُ).

(اللَّهمَّ عالمَ الغيبِ والشَّهادةِ فاطرَ السَّماواتِ والأرضِ، ربَّ كلِّ شيءٍ ومليكَهُ، أشهَدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ من شرِّ نفسي، وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ).