حفنة من أوراق الريحان تحميك من أمراض غير متوقعة

فوائد صحية لإضافة الريحان لأطباق طعامك فهو يحتوى على العديد من الخصائص الطبية التى تساعد فى الحفاظ على المستويات الطبيعية لهرمون التوتر ، الكورتيزول ، في الجسم.

يمكن أن يساعد مضغ حوالي 10-12 من أوراق الريحان يوميًا في تهدئة الأعصاب وتنظيم الدورة الدموية والتغلب على الجذور الحرة التي يتم إنتاجها أثناء نوبة الإجهاد.

تنقية الدم

وفقا لموقع يمكن أن يساعد تناول أوراق الريحان في علاج مشاكل البشرة والشعر. بالإضافة إلى ذلك ، عندما يؤكل نيئًا ، فإنه يساعد على تنقية الدم ، ويمنح البشرة توهجًا

ظهور حب الشباب

تساعد خواصه المضادة للبكتيريا والفطريات على منع ظهور حب الشباب والعيوب. بصرف النظر عن كل هذا ، فهو يساعد في تقليل حكة فروة الرأس ويساعد على تقليل تساقط الشعر.

اطحني حفنة من أوراق الريحان واخلطي المسحوق ببعض زيت جوز الهند الدافئ. دلكي هذا المزيج برفق في فروة رأسك مرة واحدة في الأسبوع لمنع تساقط الشعر.

صحة الاسنان



من حين لآخر ، يمكنك محاولة تنظيف أسنانك ببعض مسحوق أوراق الريحان المجففة. تساعد الأوراق على التخلص من رائحة الفم الكريهة فحسب ، بل تساعد أيضًا في الوقاية من أمراض اللثة والتقيُّح والتهابات الأسنان الأخرى. من الأفضل خلط المسحوق ببضع قطرات من زيت الخردل للحصول على نتائج إيجابية.

نزلات البرد والحمى



يمكن أن تساعد خصائص أوراق الريحان والفطريات والمضادة للبكتيريا والمضادات الحيوية في خفض الحمى. يمكن أن يساعد مضغ بعض أوراق الريحان الطازجة على معدة فارغة في التخلص من نزلات البرد والإنفلونزا. اغلى 6-7 أوراق من الريحان الطازجة مع ملعقة أو اثنتين من مسحوق الحبهان في نصف لتر من الماء.

التهاب الحلق



بغلي القليل من أوراق الريحان في مياه الشرب الخاصة بك واستخدمها للغرغرة. يمكنك أيضًا تناول هذا المشروب كل ساعة تقريبًا.

الحروق



لتخفيف الألم ، باستخدام قطعة قطن أو قطعة قماش نظيفة ، ضع عصيرالريحان الممزوج بكمية مساوية من زيت جوز الهند مباشرة على الحرق. تأكد من عدم وجود جروح مفتوحة.

الحكة



للتخلص من الحكة بسرعة ، اخلطي كميات متساوية من عصير الريحان مع عصير الليمون. ضعيه على المناطق المصابة مباشرة واتركيه يجف بشكل طبيعي.