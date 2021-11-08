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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انخفاض هذا الفيتامين بالجسم يزيد خطر الموت المبكر

صدى البلد


أثبتت دراسة أنّ النقص في الفيتامين D يسببّ الموت، وتوضح اختصاصية التغذية وعضو جمعيّة الـAcademy Of Nutrition & Dietetics الأميركيّة، ربى أسمر،أهميّته للجسد وتحذّر من الفائض منه.
 

ووفقًا لموقع express فقد حظي فيتامين د، على وجه الخصوص، باهتمام كبير في السنوات الأخيرة، لا سيما لدوره في منع الخلايا غيرالطبيعية من التكاثر في انسجة الثدى والقولون، وتشمل أعراض نقص فيتامين (د) آلام العظام والظهر والتعب والإرهاق والاكتئاب.
 

واكتشف فريق من الباحثين في كليّة الطب التابعة لجامعة كاليفورنيا الأميركيّة أنّ من يعاني من نقص في كميّة الفيتامين D في الدم هومعرّض للموت اكثر بمرتين من الذي لديه اكتفاء منه. إنّ هذه الدراسة التي نشرت في 12 حزيران 2014 في الـAmerican Journal of Public Health، ترتكز على 32 دراسة سابقة كانت معنية بتحليل الفيتامين D، فحص مستوى الدم واستنتاج معدّل وفيات الإنسان. النوع المعني تحديداً من الفيتامين D هو الـ25-hydroxyvitamin D، وهو الشكل الأساسي من الفيتامين الموجود في الدم.

و قد أوضحت هذه الدراسة بأنّ نقص الفيتامين D من الجسد (كميّة أقلّ من mg/ml 30) لا تسببّه أيّ أسباب معيّنة وأنّه لا يولّد فقطأمراض العظام بل يسبب الموت المبكّر. و هي من جهة أخرى، تؤكّد أنّ باستطاعة الإنسان أن يأخذ كميّة كبيرة من الفيتامين D في اليومالواحد، أي ما يقارب الـ4,000 IUمن غير أن يترتبّ على ذلك آثار جانبيّة على صحته، شرط مراجعة الطبيب.
 

تؤكّد اختصاصيّة التغذية ربى أسمر صحّة هذه الدراسة وتضيف أنّه ليس النقص في الفيتامين D وحده الذي يسببّ الموت، إنّما الفائض منهأيضاً. و تشرح قائلة إنّ الفيتامين D بعكس سائر أنواع الفيتامينات لا يخرج مع البول، بل يبقى في الجسد ويتحوّل إلى سموم مسببّاً مايعرف بالـHypervitaminosis D (أي حالة التسممّ بالفيتامين D).
 
 

الأطعمة الغنيّة بالفيتامين D:

• السردين: يحمي العظام و جهاز المناعة.

• السومون: غني بالفيتامين D.

• صفار البيض: هو المصدر الأساسي له.

في النهاية، تنصح اختصاصيّة التغذية ربى أسمر بضرورة فحص كميّة الفيتامين D في الجسد من سنة إلى أخرى للتأكّد من أن نسبتهطبيعيّة.


 

و تشددّ على ضرورة التعرّض لأشعّة الشمس يوميّاً لمدة 10 دقائق دون وضع واقي الشمس وعبر الجلوس مباشرة تحتها.

انخفاض هذا الفيتامين فى الجسم يؤدى الى الوفاه أسباب نقص فيتامين د أطعمة تحتوى على فيتامين د

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