ياسمين رئيس تشارك متابعيها فيديو بإطلالتها الأخيرة.. شاهد

نشرت الفنانة ياسمين رئيس فيديو جديد لها، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت فى الفيديو من إطلالاتها الأخيرة، مما نال إعجاب متابعيها.

تصريحات ياسمين رئيس

وقالت الفنانة ياسمين رئيس، إن رمضان الماضي شاهدت العديد من المسلسلات منها "قصر النيل" خصوصا أن الفنانة دينا الشربيني كانت فيه وكان يجب إن أشاهده لقول راي لها لأنها حبيبتي .

وأضافت ياسمين رئيس، خلال لقائها في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إنها هي والفنانة دينا الشربيني أصدقاء من قبل دخولهم الوسط الفني ، مؤكدة أن دينا أختها وهي من وقف بجانبي في وفاه والدتي وفي زواجي .

وأوضحت ياسمين رئيس، أنها وقفت إلى جانب دينا في العديد من المواقف ، وأكدت أنها الأن في مرحلة جميلة وهي دائما جميلة .