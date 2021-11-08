"بناء دعوة جنائية".. محمد خلف يوضح التحديات التي تواجه أجهزة النيابة العامة .. فيديو

قال المستشار محمد خلف، مدير إدارتي التعاون الدولي وحقوق الإنسان بالنيابة العامة، إن النائب العام يرأس الاجتماع السنوي الأول لـ الجمعية العمومية للنواب العموم العرب، مضيفاً أنه شارك في المؤتمر الدولي لأجهزة النيابة العامة، وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجريمة عبر الوطنية.

وأضاف محمد خلف في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن النائب العام اقترح عقد دورات تدريبية في مجالات جرائم الفساد والاتجار بالبشر والإرهاب، منوهاً أن أصبح هناك تطور في تكنولوجيا المعلومات وتكنولوحيا الاتصالات مما أثر على السلوك الاجرامي.

وتابع مدير إدارتي التعاون الدولي وحقوق الإنسان بالنيابة العامة أن بالتالي ظهرت جرائم مستحدثة مثل تمويل الإرهاب، من خلال أساليب أكثر حداثة مثل: استخدام العملة الافتراضية، والهجرة الغير شرعية، وتهريب المهاجرين، وغسل الأموال.

وأكمل محمد خلف أن تقوم على هذه الجرائم عصابات اجرامية منظمة، لذلك يقوم العالم بمواجهة هذه النوعية من الجرائم والتحديات بصفة عامة، منوهاً أن هذه الجرائم لا تعترف بالحدود الوطنية وبالتالي تكون الجريمة عابرة للحدود الوطنية.

ونوه مدير إدارتي التعاون الدولي وحقوق الإنسان بالنيابة العامة أن هناك تحدي يواجه أجهزة النيابة العامة وهو كيف يمكن بناء دعوة جنائية وتقديمه للعدالة.