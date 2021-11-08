عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"بناء دعوة جنائية".. محمد خلف يوضح التحديات التي تواجه أجهزة النيابة العامة .. فيديو

الاجتماع السنوي الأول
الاجتماع السنوي الأول لـ الجمعية العمومية للنواب

قال المستشار محمد خلف، مدير إدارتي التعاون الدولي وحقوق الإنسان بالنيابة العامة، إن النائب العام يرأس الاجتماع السنوي الأول لـ الجمعية العمومية للنواب العموم العرب، مضيفاً أنه شارك في المؤتمر الدولي لأجهزة النيابة العامة، وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجريمة عبر الوطنية.

وأضاف محمد خلف في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن النائب العام اقترح عقد دورات تدريبية في مجالات جرائم الفساد والاتجار بالبشر والإرهاب، منوهاً أن أصبح هناك تطور في تكنولوجيا المعلومات وتكنولوحيا الاتصالات مما أثر على السلوك الاجرامي.

وتابع مدير إدارتي التعاون الدولي وحقوق الإنسان بالنيابة العامة أن بالتالي ظهرت جرائم مستحدثة مثل تمويل الإرهاب، من خلال أساليب أكثر حداثة مثل: استخدام العملة الافتراضية، والهجرة الغير شرعية، وتهريب المهاجرين، وغسل الأموال.

وأكمل محمد خلف أن تقوم على هذه الجرائم عصابات اجرامية منظمة، لذلك يقوم العالم بمواجهة هذه النوعية من الجرائم والتحديات بصفة عامة، منوهاً أن هذه الجرائم لا تعترف بالحدود الوطنية وبالتالي تكون الجريمة عابرة للحدود الوطنية.

ونوه مدير إدارتي التعاون الدولي وحقوق الإنسان بالنيابة العامة أن هناك تحدي يواجه أجهزة النيابة العامة وهو كيف يمكن بناء دعوة جنائية وتقديمه للعدالة.

محمد خلف أجهزة النيابة العامة مدير إدارتي التعاون الدولي الجمعية العمومية للنواب العموم العرب مكافحة الجريمة

موضوعات متعلقة

دعاء الأيام البيض .. أدعية تفك الكرب وتوسع الأرزاق

متى الأيام البيض في شهر المحرم ؟ اعرف الموعد و8 مكافآت للصائمين

سعفان : السيسي يضع قطاع الغزل والنسيج علي أولويات خطة الدولة .. قافلة طبية للكشف علي العمالة غير المنتظمة بالعلمين .. تعيين 3445 شاباً.. تحويل 2.9 مليون جنيه من الأردن.. إحياء الصناعات اليدوية بالصعيد

دعاء يوم عاشوراء للرزق والزواج

يوم عاشوراء .. ذنوب لا يكفرها صيامه احذر الوقوع فيها .. دار الإفتاء توضح: هل التردد في الصوم يضيع الثواب.. 6 أحداث تاريخية مهمة وقعت فيه

‬ عبد‭ ‬الرازق‭ ‬توفيق يكتب : المواطن‭ ‬بطل‭ ‬الحاضر‭ ‬والمستقبل بشهادة‭ ‬القيادة‭ ‬السياسية

"أبوظبي للتنمية" يمول مشاريع في 8 قطاعات استراتيجية تعزز التنمية المستدامة بـ 97 دولة

اقتصاد الامارات.. 33 مختصاً يشاركون في ورشة عمل حول تحقيقات جرائم غسل الأموال

ترشيحاتنا

عصام عبد الفتاح: حكام القمة لم يروا من ألقى بالكرة لحظة تسديد ركلة جزاء الأهلي

راكتا تودع الخسائر وتربح 411 مليون جنيه خلال 3 أشهر

دعاء فى جوف الليل مستجاب ومجرب

أستون مارتن تحتفل بمرور 20 عاما على إطلاق السيارة فانكويش V12 الخارقة

طويلة ورائحة كريهة.. جو بايدن يتعرض لموقف شديد الحرج في قمة المناخ

نادر السيد : أطالب الزمالك بتجميد بن شرقي.. انظروا إلى بوجبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

عصام الشوالي يوجه رسالة إلى محمد مجدي أفشة.. واللاعب يرد

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز في الطالبية لـ 4 حالات وفاة

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

شاهد.. الأرصاد تعلن عن شبورة مائية كثيفة في هذه المناطق

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

حالة طقس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 8 نوفمبر

لطفي لبيب يفجر مفاجأة بشأن اعتزاله الفن.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليه أدخل أجزخانة ألاقي الصيدلي بيقرأ قرآن..إبراهيم عيسى يثير الجدل وعلاء مبارك:انت مالك؟

أكلة حرشة ومعلول حط الزغلول.. هل تتسبب إفيهات مدحت شلبي في إيقافه؟

شبرا مصر.. أنشأها الوالي محمد علي حيًا للأمراء والأعيان..ما هو أصل التسمية؟

تفاصيل الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي.. عروض أفلام عالمية وجوائز مالية قيمة وتنوع في لجان التحكيم

فيديو

أقوى تشكيل عصابي.. من هو أبو صالح خُط الصعيد الذي أسقطته الداخلية؟

حساب لكل مسجد.. لماذا أزال وزير الأوقاف صناديق التبرعات من المساجد|فيديو

فعل فاضح بالنقاب.. «رشا» تستعرض جسمها أثناء الطبخ على يوتيوب| فيديو

فيديو قبل الحادث بساعات كشف الحقيقة.. من وراء محاولة اغتيال الكاظمي؟

المزيد

ساحة رأي

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

اﻟﻤﺰﻳﺪ