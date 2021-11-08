مبروك عطية يعنف شابا داخل مسجد قاطعه أثناء شرحه لدرس ديني.. فيديو

انتشر علي موقع الفيديوهات “يوتيوب" فيديو للدكتور مبروك عطية العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر وهو يعنف شابا بسبب مقاطعه له أثناء حديثه.

حيث كان الدكتور مبروك عطية يشرح أحد الدروس الدينية في ملتقي، وقاطعه أحد الحاضرين فقام مبروك عطية وعنفه أمام الحاضرين، مما اثاراستنكار بعض الحاضرين و رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر أن أكد الدكتور مبروك عطية العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر فرع سوهاج سابقاً، على أن هناك من يجهل وجود لفظة في كتاب الله تعادل 80 مرة كلمة حرام وتفوق في عاقبتها الحرام.

ما كان تعادل 80 حرام

وقال مبروك عطية خلال حديثه ببرنامج يحدث في مصر على شاشة "ام بي سي مصر"، إلى أن السابقين تكلموا عن الحرام حرمة عليكم أمهاتكم الميتة والدم، قائلاً: "ربنا نفى بعض الأمور بـ كان، وهي تساوي 80 من الحرام، يقول تعالى :"وما كان لمؤمن أن يقتل" تشوف حلمة ودنك ومتشفش واحد يقتل واحد متعمداً أبداً.

واستشهد أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر بقوله تعالى "ما كان ربك نسيا" فالله تعالى لا ينسى ولا يوجد أي نسبة للنسيان حاشه، الدليل من البخاري بأن الحرام درجات ومنه ما يجعل الإنسان في الدرك الاسفل من النار لما في الصَّحيحَين عن ابن مسعودٍ - رضِي الله عنْه - قال: سألتُ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: أيُّ الذنب أعظم؟ قال: «أن تَجعل له ندًّا وهو خلقك»، قلتُ: ثمَّ أي؟ قال: «أن تقتُل ولدك خشية أن يطعم معك»، قلت: ثمَّ أي؟ قال: «أن تزْنِيَ بِحليلة جارك».

وبين عميد الدراسات الإسلامية السابق إلى أن مسألة العنف داخل العائلة، نتيجة الخطاب الديني المهجور، من قبل المؤسسات الدينية، مشيراً إلى دراسته "نفي الكون في القرآن الكريم"، يحتاجها الناس والأئمة.