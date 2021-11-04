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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مبروك عطية يكشف عن جريمة تفوق 80 مرة ارتكاب الحرام.. فيديو

الدكتور مبروك عطية
الدكتور مبروك عطية

أكد الدكتور مبروك عطية العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر فرع سوهاج سابقاً، على أن هناك من يجهل وجود لفظة في كتاب الله تعادل 80 مرة كلمة حرام وتفوق في عاقبتها الحرام.

ما كان تعادل 80 حرام

وقال مبروك عطية خلال حديثه ببرنامج يحدث في مصر على شاشة "ام بي سي مصر"، إلى أن السابقين تكلموا عن الحرام حرمة عليكم أمهاتكم الميتة والدم، قائلاً: "ربنا نفى بعض الأمور بـ كان، وهي تساوي 80 من الحرام، يقول تعالى :"وما كان لمؤمن أن يقتل" تشوف حلمة ودنك ومتشفش واحد يقتل واحد متعمداً أبداً.

واستشهد أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر بقوله تعالى "ما كان ربك نسيا" فالله تعالى لا ينسى ولا يوجد أي نسبة للنسيان حاشه، الدليل من البخاري بأن الحرام درجات ومنه ما يجعل الإنسان في الدرك الاسفل من النار لما في الصَّحيحَين عن ابن مسعودٍ - رضِي الله عنْه - قال: سألتُ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: أيُّ الذنب أعظم؟ قال: «أن تَجعل له ندًّا وهو خلقك»، قلتُ: ثمَّ أي؟ قال: «أن تقتُل ولدك خشية أن يطعم معك»، قلت: ثمَّ أي؟ قال: «أن تزْنِيَ بِحليلة جارك».

وبين عميد الدراسات الإسلامية السابق إلى أن مسألة العنف داخل العائلة، نتيجة الخطاب الديني المهجور، من قبل المؤسسات الدينية، مشيراً إلى دراسته "نفي الكون في القرآن الكريم"، يحتاجها الناس والأئمة.

اكسر وأنا أجبس

استنكر الدكتور مبروك عطية العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر فرع سوهاج سابقاً، واقعة ضرب معلم لأحد التلاميذ في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مشيراً إلى أن هذا الخطأ نتيجة ما يشاع على لسان الآباء "اكسر وأنا أجبس".

وقال مبروك عطية خلال حديثه ببرنامج يحدث في مصر على شاشة "ام بي سي مصر": العنف مش موجود في قاموس الإسلام.. فالعنيف شخص بلا عقل، والنبي علمنا لما سمع بأن أحد الصحابة احتلم فناداه وقال يا عمرو: سمعت أنك احتلمت.. فأجابه يا رسول الله كان يوم شديد البرودة والله تعالى نهي عن أن نقتل أنفسنا فلم اغتسل، فقال له : أصبت".

وشدد مبروك عطية على ضرورة ألا يكون الضرب الذي ينتهجه المعلمون ذا أثر على الجسد لذا فالرحمة مطلوبة ونقول لهم: "ارحموا ترحموا"، موضحاً أن تعريف الخطاب الديني الذي نحتاجه هو كلمة الله وكلمة رسوله لإسعاد الناس.

مبروك عطية العنف جريمة الاسماعيلية العنف الأسرى أشكال العنف يحدث في مصر

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