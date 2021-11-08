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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يكشف سر فشل المفاوضات مع الأهلي لضم ناصر ماهر

ناصر ماهر
ناصر ماهر

قال هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز، إن مرحلة الضغط التي كان يعاني منها لاعبه رمضان صبحي بعد انتقاله من الأهلي انتهت، مشيرا إلى ان مفاوضات ضم ناصر ماهر من الأهلي فشلت بسبب المقابل المادي.

وقال سعيد في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس2"، ببرنامج "جمهور التالتة": :مرحلة معاناة رمضان صبحي من ضغط الانتقال من الأهلي إلى بيراميدز انتهت".

وأضاف: "هذا الموضوع بالنسبة لنا ولرمضان اتنسى ولا نتحدث عنه، هو يركز على أن يفعل شىء مختلف هذا الموسم".

وتابع: "استبعاد رمضان من منتخب مصر أمر غريب، لأن اخر مباراة خاضها مع المنتخب كان يشارك وسجل هدف ويسير بشكل جيد".

واستكمل: "كان متوقعًا أن ينضم لمنتخب مصر ويكون له دور أكبر، خاصًة أن عمر مرموش أصيب، والطبيعي أن يتواجد رمضان صبحي".

واستطرد: "المدير الفني لمنتخب مصر له الحق في كل الاختيارات، وفي النهاية كل واحد يختار من وجهة نظره، ووارد أن يدفع بمحمد شريف في مركز الجناح، ووارد يغير من طريقة اللعب نهائيًا، ولكن منطقيًا وواقعيًا رمضان صبحي يكون متواجد مع المنتخب".

وكشف: "طلبنا ضم ناصر ماهر من الأهلي ولكن تفاوضيًا الأمور لم تسير لأن الأهلي طلب 15 مليون جنيه، ولن نفرط في ابراهيم عادل لأي نادي، مع نهاية الموسم الجاري سيكون من نجوم مصر، يمتلك إمكانيات مختلفة ويمتاز بالسرعة والمهارة".

وأكد: "لم نطلب التعاقد مع حارس مرمى من نادي الزمالك  نمتلك حارس مرمى مميزين ولا نحتاج أحد، وفكرة رحيل عبد الله السعيد غير واردة ولم يفاوضنا الزمالك لضمه".

وواصل: "الزمالك تفاوض معنا لضم أحمد أيمن منصور ولكن إيقاف القيد عطل المفاوضات، وطلبنا التعاقد مع أحد الثتائي محمد عبد الغني وأحمد فتوح في صفقة تبادلية ولكن الأمور لم تسير".

وأتم: "عقد رمضان صبحي مع بيراميدز ليس كبيرًا بالنسبة لباقي العقود في الدوري، ووجود 3 حراس مرمى كبار في بيراميدز يزيد من قوة المنافسة".

وشدد مدير الكرة بنادي بيراميدز: "أغلى لاعب في مصر يساوي 10 مليون جنيه، وما يحدث أن هناك لاعبين يحصلون على أكثر من ذلك".

واختتم: "الأهلي طلب ضم إيريك تراوري قبل موسمين ولم نوافق، ولم نجد صعوبة في ضم رمضان صبحي أو أحمد فتحي أو تجديد عبد الله السعيد".

 

هاني سعيد رمضان صبحي بيراميدز ناصر ماهر الأهلى

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