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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل وإصابة 7 افراد في إطلاق نار داخل معسكر للجيش الهندي

الجيش الهندي
الجيش الهندي

قتل ما لا يقل عن 4 جنود وأصيب 3 آخرين في إطلاق نار داخل معسكر تابع للجيش الهندي بولاية أوتاراخاند شمال البلاد.

وذكرت وسائل إعلان أن معسكرا للجيش الهندي في ولاية أوتاراخاند شمال البلاد، شهد إطلاق نار صباح اليوم الاثنين.

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وأضاف أن الحادث  أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة عناصر من الشرطة الاحتياطية المركزية الهندية، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

ووقع الحادث في موقع الكتيبة رقم 50 لقوات شرطة الاحتياط المركزية في منطقة سوكما، حيث فتح أحد الجنود النار من بندقية كلاشنيكوف على زملائه الجنود.

وحول ملابسات ودوافع الحادث، لم تصل السلطات بعد عن السبب وراء هذا الهجوم الغريب. 
 

إصابة ثلاثة أخرين الهند جيش الهندي ولاية أوتاراخاند الشرطة الاحتياطية المركزية الهندية

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