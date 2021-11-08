شاهد .. إقبال كبير على جناح أورنج بمعرض القاهرة للاتصالات

شهدت جناح أورنج مصر بمعرض القاهرة للتكنولوجيا Cairo ICT 2021، الذي انطلق تحت شعار "التحدي الرقمي" The Digital Challenge ويستمر حتى يوم 10 نوفمبر الحالي بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة اقبالا كبيرا منذ بدء فعاليات المعرض خاصة بما يقدمه الجناح من خدمات مبتكرة والكثير من المسابقات والجوائز لزائرى الجناح .

وتستعرض "اورنچ مصر"، خلال المعرض، أحدث تقنياتها المتطورة وحلولها الذكية والرقمية لتلبية نطاق واسع من احتياجات مقدمي الخدمات في القطاعات المختلفة بما يدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتحقيقاً لرؤية مصر 2030.



ويضم جناح "اورنچ مصر" مجموعة متنوعة من الحلول والتقنيات الرقمية في مجالات الأمن السيبراني وإدارة مراكز التحكم ومراكز البيانات، فضلا عن الحلول المتخصصة لتقديم خدمات ذكية أكثر تطورا في القطاعات الحيوية بالنسبة للموطنين كالنقل الذكي والتعليم عن بعد والطاقة الصديقة للبيئة، بالإضافة الى عرض المبادرات التي أطلقتها "اورنچ مصر" في إطار مسؤوليتها المجتمعية والتي نجحت من خلالها في دعم ومساندة الموهوبين والمبدعين والمبتكرين في مجالات التحول الرقمي بمصر.



وتسلط اورنچ الضوء على تقنياتها المتطورة في تصميم وبناء المشاريع الرقمية الاستراتيجية وإدارتها وتشغيلها، كمراكز إدارة البيانات ومراكز تأمين الشبكات الخاصة بالمدن الذكية الجديدة، وما يرتبط بذلك من خدمات ذكية تقدم في تلك المدن مثل التي تقوم بها اورنچ في العاصمة الادارية الجديدة.



وفي قطاع المسئولية المجتمعية ودعم الشباب، تسلط اورنچ في جناحها الضوء على المبادرات والمشروعات المؤثرة التي أطلقتها في إطار دعم الابتكار والابداع خاصة بين فئة رواد الأعمال، ومن بينها "مركز اورنچ الرقمي" الذي اطلقته بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالنيابة عن الحكومة الألمانية والذي يقدم التدريبات والاستشارات الرقمية المجانية للشباب المصري بغرض تحسين ورفع مهاراتهم الرقمية وتعزيز قابليتهم للتوظيف.

ويجمع مركز اورنچ الرقمى في ذات المكان قسم خاص بدعم البرمجيات، ومختبر للتصنيع الرقمي، ومٌسرع أعمال للشركات الناشئة، ليقدم المركز مجموعة شاملة لكافة الخدمات التي تدعم احتياجات الشباب الرقمية وريادة الأعمال التكنولوجية.



جدير بالذكر ان اورنچ مصر فازت بجائزة "Speedtest" المقدمة من شركة "Ookla" العالمية كأسرع شبكة موبايل إنترنت في مصر، بعد حصدها أعلى الأرقام في سرعة تنزيل البيانات (الداونلود) والتحميل (الأبلود) عبر الإنترنت، وبهذا التكريم تحافظ اورنچ على صدارتها للسوق المصرية للعام الخامس على التوالي.

وبهذه المناسبة، عبر هشام مهران نائب الرئيس التنفيذي لشركة اورنچ مصر، عن حماسه للمشاركة في دورة هذا العام من Cairo ICT والتي تمثل اليوبيل الفضي لأهم وأعرق حدث تقني شامل في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.



وتابع: "اورنچ مصر جاهزة لإبهار زوار جناحها بباقة غنية من التقنيات الحديثة والخدمات والفعاليات التي تعكس التطورات الجديدة في أنشطة الشركة والتي ترسخ مكانتها كمزود متخصص واعتمادي لكافة الخدمات التكنولوجية والرقمية الذكية، ونحن سعداء أيضا بكون كل تلك الجهود تصب في صالح خدمة توجهات الدولة المصرية التي تسير بخطى واسعة لتطبيق استراتيجيتها للتحول الرقمي بما في ذلك من فرص هائلة لكافة الشركات المهتمة بتطوير قدراتها والتكيف مع متطلبات العصر الحديث".