عقوبة القتل العمد|مصير سائق توك توك أنهى حياة زوجته بـ وحشية بالدقهلية

“ لـ خلافات زوجية بينهما ”،أنهى سائق توك توك بمنطقة حي الطيارة بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية حياة زوجته "ذبحا" مستخدما سكين للتخلص منها.

وانتقلت شرطة أمن الدقهلية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثة المتوفية غارقة فى دمائها ، وبها آثار ذبح من ناحية الرقبة ، وبسؤال أهلها اتهموا زوجها والذي يبلغ من العمر 30 عاما، ويعمل سائق توك توك بارتكاب الواقعة والتخلص منها وفر هاربا من منزل الزوجية.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة بسبب تعدد الخلافات الزوجية بينهما وتطورت الخلافات إلى أن قام باستلال سكين وذبحها من الرقبة، وأرشد عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم ووضعت الجثة تحت تصرفات النيابة وإخطار النيابة بالواقعة.

عقوبة القتل العمد

جاء القانون ليضع عقوبات قاصمة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة النكراء ، ونص قانون العقوبات في المادة 230 منه على أن: "كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد.

وطبقا للقانون، يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر .

و يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

جدير بالذكر أن أوضح المشرع المصري مفهوم “ الإصرار” : هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد فيقصد به تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

جدير بالذكر أن القانون نص على أن يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه مواد ضاره ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت .

أما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.