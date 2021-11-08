فتحت دفاتر الماضي .. تجربة للاستحمام بالطاقة النووية

تسعى روسيا في الأيام الجارية تجربة تسخين المياه في بعض المناطق في سيبيريا التي تسجل درجات حرارة منخفضة لبحث إمكانية رفع درجات الحرارة في المياه التي تصل إلى المواطنين في المنازل .

و بحسب ما ورد في صحيفة “ ديلي ميل”، فإن روسيا تسعى في الوقت الحالي لإمداد المنازل في سيبريا بالمياه الدافئة بإستخدام مفاعل نووي عائم في المياه .

و تم إستخدام ذلك النظام بإستخدام الطاقة النووية في ميناء بيفيك في شمال روسيا، و تتولد تلك الطاقة من مفاعل نووي عائم في المحيط المتجمد الشمالي .

جدير بالذكر أنه تم إطلاق عليها اسم “ تشيرنوبيل العائمة"، في إشارة لإستخدام نفس الاسم منذ سنوات في الكارثة التي أصابت العالم بسبب القنبلة النووية تشيرنوبيل.

جدير بالذكر أن تلك التجربة التي قامت بها روسيا أثارت القلق و الجدل في الأونة الأخيرة بسبب تجربة الطاقة النووية في العصر الحديث و الخوف من آثارها على البشر .