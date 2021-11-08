عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فتحت دفاتر الماضي .. تجربة للاستحمام بالطاقة النووية

صدى البلد

تسعى روسيا في الأيام الجارية تجربة تسخين المياه في بعض المناطق في سيبيريا التي تسجل درجات حرارة منخفضة  لبحث إمكانية رفع درجات الحرارة في المياه التي تصل إلى المواطنين في المنازل . 

و بحسب ما ورد في صحيفة “ ديلي ميل”، فإن روسيا تسعى في الوقت الحالي لإمداد المنازل في سيبريا بالمياه الدافئة بإستخدام مفاعل نووي عائم في المياه . 

txt

نووي إيران.. نواب بالكونجرس الأمريكي يطلبون تعليق المحادثات

txt

أمريكا بـ آذان صماء إزاء تحذيرات إسرائيل من نووي إيران

 

 

 

و تم إستخدام ذلك النظام بإستخدام الطاقة النووية في ميناء بيفيك في شمال روسيا، و تتولد تلك الطاقة من مفاعل نووي عائم في المحيط المتجمد الشمالي . 

جدير بالذكر أنه تم إطلاق عليها اسم “ تشيرنوبيل العائمة"، في إشارة لإستخدام نفس الاسم منذ سنوات في الكارثة التي أصابت العالم بسبب القنبلة النووية تشيرنوبيل. 

جدير بالذكر أن تلك التجربة التي قامت بها روسيا أثارت القلق و الجدل في الأونة الأخيرة بسبب تجربة الطاقة النووية في العصر الحديث و الخوف من آثارها على البشر . 

روسيا تجربة تسخين المياه سيبيريا درجات حرارة منخفضة درجات الحرارة

ترشيحاتنا

وداعاً لجشع التجار.. قرار رسمي بشأن "الأوفر برايس" على أسعار السيارات

شيخ الأزهر : الضرورة الدينية والوطنية دعت لإنشاء بيت العائلة المصرية |فيديو

تويوتا تكشف عن نيتها إصدار نسخة رياضية من أيجو إكس

شيخ الأزهر: كنا على وعي بأن اللعب على أوتار الفتنة الطائفية قد يتحول لحرب

شيخ الأزهر: بيت العائلة ثمرة لتفاهم عميق بين الأزهر والكنيسة

رئيس الوزراء: بيت العائلة أحد أبرز محاور مواجهة الإرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنا رجل صعيدى| السبب الحقيقى لانفصال منة عرفة وزوجها

عصام الشوالي يوجه رسالة إلى محمد مجدي أفشة.. واللاعب يرد

لأنها الشيطان.. أبن يقطع رأس أمه ويشعل النيران في جسدها

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

شيخ الأزهر: كنا على وعي بأن اللعب على أوتار الفتنة الطائفية قد يتحول لحرب

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز في الطالبية لـ 4 حالات وفاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدأت مشوارها السينمائى مع عماد حمدى وأنهته مع يوسف منصور .. محطات هامة لـ نيللى قبل تكريمها فى القاهرة السينمائى

ليه أدخل أجزخانة ألاقي الصيدلي بيقرأ قرآن..إبراهيم عيسى يثير الجدل وعلاء مبارك:انت مالك؟

أكلة حرشة ومعلول حط الزغلول.. هل تتسبب إفيهات مدحت شلبي في إيقافه؟

شبرا مصر.. أنشأها الوالي محمد علي حيًا للأمراء والأعيان..ما هو أصل التسمية؟

فيديو

أقوى تشكيل عصابي.. من هو أبو صالح خُط الصعيد الذي أسقطته الداخلية؟

حساب لكل مسجد.. لماذا أزال وزير الأوقاف صناديق التبرعات من المساجد|فيديو

فعل فاضح بالنقاب.. «رشا» تستعرض جسمها أثناء الطبخ على يوتيوب| فيديو

فيديو قبل الحادث بساعات كشف الحقيقة.. من وراء محاولة اغتيال الكاظمي؟

المزيد

ساحة رأي

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

اﻟﻤﺰﻳﺪ