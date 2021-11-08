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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البابا تواضروس :محصول وافر لبيت العائلة..و يجب تبني منهج أصيل في التوعية |فيديو

البابا تواضروس
البابا تواضروس

قال البابا تواضروس الثانى، بطريرك الكرازة المرقسية، إن بيت العائلة قام بأنشطة عديدة وله محصول وافر بفعاليات مثمرة  خلال الـ10 سنوات الماضية ولعل من أهم هذه الفعاليات التي جمعت الآباء الكهنة والقسوس مع أصحاب الفضيلة والشيوخ لقاءات لعدة أيام مما رسخ المحبة وفهم الأخر وخلق المودة بينهم.

وأضاف البابا تواضروس الثانى، خلال كلمة المذاعة بفعاليات"بيت العائلة المصرية"، أنه تم عمل لقاءات التى تمت مع الشباب المصرى المسيحى والمسلم ومناقشة أفكارهم.
 

وأشار البابا تواضروس الثانى، إلى أنه يقترح أن نتبنى جميعاً فى العقد الجديد منهج أصيل فى التوعية وبناء الانسان، ويدور هذا المنهج حول 5 عناصر أساسية هي محبة الله وكيف نغرس محبة الله فى القلوب، وثانيا محبة الطبيعة والبيئة التي نعيش فيها وثالثاً محبة الإنسان الآخر دون النظر من هوة الاخر كون أنه صنيعة يد الله ورابعا محبة الوطن والأرض التي نعيش فيها وخامساً محبة الأبدية التي نشتاق أن نكون فيها .

وتابع أنه يمكن أن نضع عدة عناصر فرعية تحت كل عنوان ليكون أمام ابنائنا فى المراحل القادمة، مضيفاً أننا نشهد النهضة الكبيرة على أرض وطننا مصر بقيادة الرئيس السيسى والحكومة المصرية والقوات المسلحة والشرطة المصرية فى كافة مجالات الحياة بهذه الانجازات التي نشاهدها كل يوم مع المشروعات العملاقة التى تجعل الجمهورية الجديدة واقع ملموس أمام العالم.  

البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية الآباء الكهنة والقسوس أصحاب الفضيلة والشيوخ الشباب المصرى محبة الطبيعة محبة الله محبة الوطن

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