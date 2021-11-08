أمريكا واليابان أبرزها| العالم يتجه للتحرر من قيود كورونا.. والصين تعود للحبس مجددا

في الوقت الذي دعت فيه الصين إلى الحذر واتخذت إجراءات مشددة مع الانتشار الواسع لفيروس كورونا وسلالة دلتا، وظهور متحور جديد يدعى "هيهي"، اتجهت عدد من دول العالم للتحرر من قيود الوباء والتعايش معه خاصة مع زيادة التطعيم بلقاحات "كوفيد-19".

وأبلغت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع الإعلان عن عدد من الإجراءات والقيود الجديدة لمكافحة الوباء.

وقالت اللجنة إنها سجلت 65 إصابة محلية بالفيروس، فيما سجلت 24 قادمة من الخارج، بينما لم تسجل أي حالات وفاة جديدة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 46 حالة جديدة بدون أعراض، بينما لا يزال 456 مريضًا بدون أعراض تحت الملاحظة الطبية.

وبذلك يبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 97823، مع عدم تغيير عدد وفيات عند 4636.

أمريكا

رفعت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، حظر السفر المفروض لمواجهة كورونا عن قائمة طويلة من دول العالم، بما في ذلك المكسيك وكندا ومعظم دول أوروبا، ما يسمح للسائحين بزيارات طال انتظارها ويمنح الفرصة أمام أفراد الأسرة لإعادة التواصل مع أحبائهم بعد أكثر من عام ونصف بسبب الجائحة.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنه اعتبارًا من اليوم، تفتح الولايات المتحدة أبوابها أمام المسافرين المحصنين بالكامل ضد كورونا في المطارات والحدود البرية، مع إلغاء قيود كوفيد-19 التي تعود إلى إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأضافت أن القواعد الجديدة تسمح بالسفر الجوي من البلدان التي كانت محظورة سابقًا طالما أن المسافر لديه دليل على تلقيه أحد اللقاحات التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمة إلى جانب نتيجة سلبية لاختبار كورونا، أما المسافرين الوافدين برا من المكسيك وكندا يجب عليهم تقديم إثبات على تلقيهم اللقاح ولكن بدون اختبار.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، تتوقع شركات الطيران مزيدًا من المسافرين من أوروبا وأماكن أخرى، حيث أظهرت بيانات من شركة "سيريوم" المتخصصة بتحليل بيانات السفر أن شركات الطيران تزيد الرحلات الجوية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة بنسبة 21% خلال شهر نوفمبر الجاري مقارنة بالشهر الماضي.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ستقبل الولايات المتحدة المسافرين المحصنين بالكامل بأي من اللقاحات المعتمدة للاستخدام، في حالات الطوارئ من جانب منظمة الصحة العالمية، وليس فقط تلك المستخدمة في الولايات المتحدة، مما يعني قبول لقاح استرازينيكا المستخدم على نطاق واسع في كندا.

وبالنسبة للمسافرين جواً، يتعين على شركات الطيران التحقق من سجلات اللقاح ومطابقتها مع بطاقة الهوية، وإذا لم يفعلوا ذلك، فقد يواجهون غرامات تصل إلى ما يقرب من 35 ألف دولار لكل انتهاك.

وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي شهدت فيه الولايات المتحدة تحسنًا ملحوظًا في توقعات انتشار فيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، بعد موجة دلتا التي دفعت المستشفيات إلى حافة الهاوية في العديد من الولايات.

أستراليا

أعلنت الحكومة الأسترالية، أن مدينة سيدني، أكبر مدنها، ستخفف قيود التباعد الاجتماعي اعتبارا من اليوم الاثنين، وذلك عقب شهر من الخروج من إغلاق كامل بسبب فيروس كورونا استمر قرابة 100 يوم، بعدما حصل ما يقرب من 90% من السكان على اللقاح المضاد لكورونا.

ونقلت صحيفة "كانبرا تايمز" المحلية عن رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية دومينيك بيروتيت "نحن نقود الأمة للخروج من الوباء، ونأمل في تجاوز الـ 95% من التطعيمات"، مؤكدًا أن الدولة ستنتقل إلى مرحلة برنامج الجرعات المعززة من اللقاح، مع التركيز أولاً على السكان الأكثر ضعفاً في الولاية.

وقال بيروتيت: "من الواضح جدًا أن هذا البرنامج المعزز هنا في ولايتنا سيكون بالغ الأهمية من أجل الحفاظ على سلامة الناس والتأكد من قدرتنا على إبقاء نيو ساوث ويلز مفتوحة".

اليابان

قررت اليابان التخفيف الجزئي لقيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا بالنسبة للأجانب للقادمين إلى البلاد بدءا من اليوم الإثنين لعدد من الفئات.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن. إتش. كيه.) اليوم الاثنين، أن الإجراء يشمل حالات الإقامة القصيرة حتى 3 أشهر، لأغراض العمل، وكذلك حالات الإقامة الطويلة للطلاب الأجانب والمتدربين التقنيين وغيرهم.

وتابعت الشبكة أنه على المنظمات المستقبلة لهؤلاء الوافدين الإشراف عليهم وتوفير الإقامة وأماكن الحجر الصحي لدى وصولهم، مضيفة أن الحكومة ستستمر في تقنين عدد حالات الدخول بـ3500 يوميا تشمل أيضا اليابانيين القادمين من الخارج.

سنغافورة

سمحت سنغافورة للمسافرين المحصنين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من أستراليا وسويسرا بالدخول إلى أراضيها دون حجر صحي، مع اتجاهها إلى إعادة فتح حدودها أمام المسافرين الذين تلقوا تطعيماتهم.