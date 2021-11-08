الرئيس السيسي : سيادة القانون أساس الحكم .. والعدل أسمى القيم الإنسانية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم النواب العموم العرب والأفارقة المشاركين في المؤتمر الدولي الذي تنظمه النيابة العامة المصرية حول دور أجهزة النيابات العامة في مكافحة الجرائم عبر الوطنية، وذلك بحضور النائب العام المستشار حماده الصاوي.

وأكد الرئيس السيسي للنواب العموم العرب والافارقة ان سيادة القانون هي أساس الحكم، وان العدل أسمى القيم الإنسانية وأساس استقرار المجتمعات ، كما ان رؤية مصر للتعاون بين الدول تقوم على احترام اختلاف منظومة الثقافات والتقاليد والقيم للشعوب والأمم، مما يستدعي الفهم الكامل لهذه المسألة لاستيعاب التنوع الاجتماعي والاقتصادي والحضاري، وتوفير مساحة كافية للتفاهم وتبادل الخبرات.

وأضاف أن استراتيجية الدولة التنمية والتطوير في كافة أرجاء مصر، وذلك لمنح الأمل للأجيال الحالية والقادمة في غدٍ أفضل ، كما أن الهدف الأسمى وهو بناء الإنسان المصري، وليتمتع بالقدر المنصف من الحرية والعدالة والاحتياجات الأساسية.