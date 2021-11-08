رئيس جامعة سوهاج يناقش خططا مستقبلية مع اتحاد طلاب الصيدلة

استقبل الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، اليوم بمكتبه، ممثلي الإتحاد المصري لطلاب الصيدلة، وذلك لتهنئته بتوليه منصب رئاسة الجامعة، ولمناقشة خطة العمل المستقبلية وأهم الأنشطة والفعاليات التي سيتم تنفيذها الفترة القادمة.

وذلك بحضور كلا من المحاسب أشرف القاضى أمين عام الجامعة، والدكتور مجدي القاضي القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، والدكتور محمود الأمير رئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الإكلينيكية بالكلية والمشرف العلمي لمكتب الإتحاد المصري لطلاب الصيدلة.

والطالب محمود عماد رئيس مكتب الإتحاد المصري لطلاب الصيدلة بالجامعة، والطالبة منار محمد مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب الإتحاد المصري لطلاب الصيدلة بالجامعة.

وخلال اللقاء أكد الدكتور مصطفي عبدالخالق، أن الجامعة تحرص دائماً على دعم جميع الأنشطة الطلابية التطوعية المتعلقة بتطوير المنظومة الصحية العامة، بما يتوافق مع إستراتيجية ورؤية مصر ٢٠٣٠م.

وأضاف أن الجامعة تعمل على تعزيز المهارات المهنية للطلاب والخريجين، لتأهيلهم لسوق العمل في مجال تخصصهم.

كما أكد الدكتور مجدي القاضي، أن الإتحاد من الأنشطة الطلابية الرائدة في كلية الصيدلة وعلى مستوى الجامعة، والذي يسهم بشكل واضح من خلال أنشطته في حل ومناقشة العديد من المشاكل الصحية في مصر.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمود الأمير، عن شكره للدكتور مصطفى عبد الخالق والدكتور مجدي القاضي على دعمهما المتواصل للإتحاد، مشيراً إلى أن الإتحاد يسعى لتطوير مهنة الصيدلة من خلال الاهتمام بتحسين مستوى طالب الكلية.

ولفت إلى أن الاتحاد يقدم برنامجاً للتبادل الطلابي لإتاحة الفرصة لطلاب الصيدلة للحصول على تدريب بالخارج، وإستقبال الطلاب الأجانب للتدريب في مصر.

كما قدم الطالب محمود عماد، باسم أعضاء الاتحاد خالص التهاني القلبية لرئيس الجامعة على توليه المنصب، موجهاً له الشكر والتقدير على تجديده الثقة بالاتحاد المصري لطلاب الصيدلة، وعلى دعمه المتواصل لكافة الأنشطة.

خلال اللقاء تم عرض الخطط المستقبلية للإتحاد، ومناقشة أهم الفعاليات والأنشطة التي سيتم تنفيذها الفترة المقبلة.