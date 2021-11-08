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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بـ 876 مليون يورو.. ألستوم الفرنسية تفوز بعقد تحديث مترو الأنفاق

أعلنت شركة ألستوم الفرنسية لصناعة القطارات اليوم الاثنين عن فوزها بعقد قيمته 876 مليون يورو من الهيئة القومية للأنفاق في مصر لتحديث مترو القاهرة بقطارات بها عربات مخصصة للنساء.

 

وقالت الشركة إن الاتفاق يشمل 55 قطارا للمترو، كل منها مكوّن من تسع عربات، وعقد صيانة لثماني سنوات لأقدم خط مترو في القاهرة، وهو الخط الأول.

 

من جانبه قال أونري بوبار لافارج الرئيس التنفيذي لشركة ألستوم  "في ظل وجود أسطول من نحو 495 عربة... سيتمكن المزيد من السكان من التنقل بأمان وراحة كل يوم".

 

وقالت ألستوم إن التصميم سيشمل ممرات واسعة ومنطقة مخصصة للنساء على أن يتسع كل قطار لنقل ما يصل إلى 2580 راكبا في أوقات الذروة.

 

وأضافت المجموعة أن المشروع سيشمل كذلك "تصميما فريدا" يعكس تاريخ القاهرة وثقافتها.

 

وقالت إن المترو سيُصمَم ويُصنَع في موقع ألستوم في فرنسا، على أن تجرى أعمال الصيانة في القاهرة، مما يوفر وظائف محلية طويلة الأجل.

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