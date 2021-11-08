نائب محافظ بني سويف يستعرض تقريرا حول جهود إزالة التعديات على أراضي الدولة

التقى بلال حبش نائب محافظ بني سويف، مع مدير عام الأملاك أحمد إبراهيم لمناقشة مستجدات ملف استرداد أملاك الدولة ومواجهة جميع صور التعديات.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الانتهاء من تنفيذ الإزالات على أراضى أملاك الدولة خلال 6 أشهر، وفي إطار بعض تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف .

ناقش نائب المحافظ تقرير أعمال اللجنة التي شكلها المحافظ بقرار رقم 917 " برئاسة نائب المحافظ " والتي تخص بوضع الحلول المناسبة وغير التقليدية لتذليل كافة المعوقات التي تواجه إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ، لإعداد حصر كامل من كافة جهات الولاية بجميع التعديات التي تخصها، وتقديم مقترحات جذرية لحل مشكلة التعدي على أراضى أملاك الدولة.

كما وجه نائب المحافظ بوضع جدول زمني لعقد الاجتماعات الدورية للجنة طبقاً للمادة الثالثة الواردة بتشكيل اللجنة التي تفيد بأن يتم عقد اجتماع دوري كل سبعة أيام مع إعداد تقرير دوري أسبوعي بنتيجة عملها بعرض علينا بمعرفتها وتوافي به الجهات المعنية.