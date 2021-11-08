محافظ بني سويف يكلف السكرتير العام بمراجعة خطة المحافظة لرد الشيء لأصله

عقد السكرتيرالعام لمحافظة بني سويف اللواء جمال مسعود اجتماعا بحضور رؤساء الوحدات المحلية والطرق ومسؤولى المرافق :الكهرباء،الاتصالات، الغاز الطبعي، شركة المياه،لمتابعة تنفيذ توجيهات المحافظ"د.محمد هاني غنيم"الخاصة بوضع برنامج زمني لرد الشئ لأصله،بعد انتهاء أعمال رفع كفاءة وتطوير الخدمات،بالشوارع الرئيسية والجانبية بكافة مراكز والمدن والمناطق،وذلك تيسيراً على المواطنين واستعادة الشكل الحضاري للشوارع من خلال القضاء على الحفر والتكسير ونواتج الحفر والأعمال ببعض الشوارع

حيث أشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ بضرورة مراعاة الشروط الهندسية والمواصفات الفنية لأعمال رصف الطرق لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان وطبقاً للجدول الزمني المقرر مسبقاً والانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية قبل بدء عملية الرصف، مع وضع أولوية للطرق الحيوية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين،طبقاً لتوجيهات الدولة بتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق والشوارع تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتم التأكيد على متابعة مقاولى التنفيذ أثناء وبعد أعمال الحفرللتأكد من رد الشئ لأصله بعد انتهاء الأعمال،واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية حيال المخالفين،مع مخاطبة الشركة المنفذة بالتأكد من رد الشئ لأصله قبل صرف المستحقات والمستلخصات المالية للمقاولين،مع التأكيد على توحيد الجهة المسؤولة عن تحصيل قيمة أعمال ردالشئ،وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ،مع تكليف الوحدات المحلية بإرسال تقارير أسبوعية لإدارة المتابعة بالمحافظة،متضمنة حصرا وتحديد لكافة أعمال رد الشئ على مستوى مراكز ومدن المحافظة

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ،قد وجه بعقد الاجتماع ،عقب الجولة التي تفقد خلالها بعض الشوارع سيراً على الأقدام، حيث لاحظ وجود حفر وبعض نواتج الحفر الناتجة عن أعمال دعم وتطوير الخدمات والمرافق العامة، وكذا أعمال توصيل كابلات الفيبر ضمن مشروع التحول الرقمي، ،خاصة وأن نواتج الحفر ببعض الشوارع تعيق الحركة وتشوه المنظر الجمالي ببعض الشوارع.

