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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف ومدير الأمن يشهدان إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف واللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، جلسة الصلح التي عقدتها الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الأجهزة الشعبية لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي أبو خزيم والعمارنة أبو رسلان من عزبة التل بقرية كوم إدريجة، وذلك بحضور اللواء أسامة حلمي نائب مدير الأمن واللواء أسامة جمعة مدير إدارة البحث الجنائي والعميد هشام أبو الفضل رئيس الأمن العام بالمديرية والشيخ حسن سليمان مدير أوقاف الواسطى ومسؤولى الوحدة المحلية.

 

وقدم الممثل عن عائلة رسلان، الكفن لعائلة المجني عليه من أبو خزيم وتعهدا بنبذ الخلافات وإنهاء الخصومة بين العائلتين، وتبادلا طرفا الخصومة التصافح والعناق، مرددين قسم العفو والصلح وإنهاء النزاع فيما بينهما وعدم العودة للخصومة مجددا.

 

وأعرب المحافظ عن شكره للقيادات الأمنية والشعبية وكل من سعى في الصلح لإنهاء هذه الخصومة الثأرية وإرساء مبدأ "الصلح الخير"، لافتا إلى أن الخصومة تمزق نسيج المجتمع ويعيق جهود التنمية، مشيرا إلى أن "العفو" اسم من أسماء الله الحسنى وأن حقن الدماء والتسامح والحفاظ على الأرواح واجب ديني وعمل نبيل حثت ودعت إليه جميع الأديان السماوية لنشر الألفة والمحبة والأمن والسلام بين المواطنين.

 

وأضاف محافظ بني سويف، أن استجابة العائلتين لدعوات الصلح من أعضاء لجان المصالحات والقيادات الأمنية، يؤكد تغيّر الفكر والموروث الثقافي والوعي بمخاطر الثأر لدى المواطنين، داعيا الأهالي إلى تقديم يد العون والمساعدة للأجهزة الأمنية والتنفيذية للقضاء على عادة الثأر والحد من وقوع خلافات جديدة، للتفرغ لتنفيذ الخطط التنموية والخدمية التي وضعتها الدولة في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية.

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