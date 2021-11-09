ما كيفية علاج السحر والحسد؟.. الإفتاء تجيب

كيفية علاج السحر والحسد.. الإصابة بالحسد والسحر لا تكون إلّا بقضاء الله وقدره، فلن يصيب الإنسان إلّا ما كتب الله عليه، ولو اجتمع جميع البشر على أن يصيبوه بشيءٍ لا يمكن لهم أن يصيبوه إلّا بما قدّره الله له.

كيفية علاج السحر والحسد؟

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن العين لها تأثير على الإنسان من خلال الحسد، كما ورد في القرآن والسنة.

وأضافت دار الإفتاء أنه ينبغي على الحاسد أن يبتعد عن هذا الخُلُق الذميم المنهي عنه شرعًا، حيث يضره في دينه فيجعله ساخطًا على قضاء الله، ويضره في دنياه فيجعله يتألَّم بحسده ويتعذَّب ولا يزال في غَمٍّ وهَمٍّ، وعلى المؤمن أن يعلم أنَّه لا يضره الحسد إلا ما قَدَّره الله عليه، فلا يجري وراء الأوهام والدَّجَّالين، وينبغي عليه أن يُحَصِّن نفسه وأهله بقراءة القرآن والذكر والدعاء.

وأشارت الإفتاء إلى أن الخوف من الحسد والسحر أمر قد يصيب قلوب العديد من الناس، ويسبب في بعض الأحيان الكثير من المشكلات النفسية والجسدية للشخص وذويه، ومع ذكره في القرآن الكريم، يبحث الأشخاص عن أعراضه وكيفية التأكد من الإصابة به وما العلاج السريع له.

من جانب نوه الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحسد والسحر ذكرهما الله تعالى في كتابه، موضحًا أن الحسد والسحر بلاءً من الله أو ابتلاءً.

وذكر أمين الفتوى خلال بث مباشر لدار الإفتاء أن الابتلاء يكون للعبد الطائع الذي يريد الله أن يختبر صبره وإيمانه، وأن البلاء يكون بسبب ذنوب العبد وتقصيره، ليكفر الله بالبلاء عنها، استنادًا لقوله تعالى: «نَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ».

أقوى دعاء للتحصين ضد الحسد والعين

بسم الله أرقي نفسي من كلّ شيء يؤذيني، ومن شر كلّ نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلّا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين. اللهم احفظني يا خير حافظ من كل شر، ومن كل حسد وعين، واجعلني في ضمانك وحرزك وأمانك يا أرحم الراحمين.

اللهم اصرف عنّي كل مَنْ أراد بي شرّاً، وأشغلهم في نفوسهم، وكُفّ أيديهم. اللهم إنّي أعلم أنّه لم يصبني إلا ما كتبته علّي، وإني لا أخاف أحداً من خلقك ما دمت أنت معي، فاللهم احفظني واحرسني.

اللهم إني وكلتك أمري، وأنت حسبي ونعم الوكيل، اللهم أخرج كل داء أصاب جسدي، وردّ كيد كل عين نظرت في رزقي، واكفني شر خلقك الحاسدين. اللهم لا تجعل نفسي حاقدة حاسدة، وارقني الرضا والقناعة، ولا تجعلني أمدّ بصري إلى غيري، ورضّني بما رزقتني يا أرحم الراحمين.

بسم الله على نفسي، بسم الله على أهلي، بسم الله على مالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربّي، بسم الله الرحمن الرحيم رفيقي، والرحيم يحرسني من كل شيء يلمزني. اللهم بارك لي فيما رزقتني، واصرف عنّي شر الأشرار، وكيد الفجّار، وطوارق الليل والنهار.

اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكلأني بملكك الذي لا يضام، واحفظني يا حي يا قيّوم. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك أن تصرف عنّي كل عين، وتعافيني من كل حسد.

اللهم لا يكشف الضر إلا أنت، اكشف عنّي كل تعب وألم. اللهم أنت تعلم أنني قد تعبت من هذه العين، فبرحمتك يا ربّي لا تكلني إلى نفسي، وعافني واعفُ عنّي. اللهم بحولك وقوتك وقدرتك على الخلق اصرف عنّي كل سوء، واحفظ عليّ عقلي وديني ومالي وأهلي وصحتّي.

اللهم أشكو لك ضعف قوتي، وقلة حيلتي، فلا تتركني، وعافني وشافني. اللهم إنّي أستودعك كل نعمة أنعمت بها علّي وعندك لا تضيع الودائع. اللهم كُفّ عيون النّاس عنّي، واصرفهم عنّي واجعلهم في أنفسهم مشغولين.

أعوذ بالله العلي العظيم من نزغات الشياطين وجنودهم وأعوانهم. أعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين، ومن شر الحاسدين، ومن شر العائنين، ومن شر الناظرين، ومن العاشقين، ومن شر الساحرين والشياطين.

اللهم يا مسهّل الشديد، ويا مليّن الحديد، ويا منجز الوعيد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع عن المسلمين ما لا يطيقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجلاً، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

بسم الله أرقيك من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاقد إذا حقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر ساحر إذا سحر، ومن شر ناظر إذا نظر، ومن شر ماكر إذا مكر.

بسم الله أرقيك من وساوس الصدر، وشتات الأمر، ومن الأمراض والأوهام، ومن نزغات الشيطان، ومن الأسقام ومن الكوابيس، ومن مزعجات الأحلام. اللهم أخرج كل عين وحسد، اللهم أصرف كل داء عن الروح والجسد .

اللهم أخرج كل عين من حيث دخلت، اللهم رد البصر خاسئاً حسيراً، اللهم أذهب حر العين وبردها ووصبها، اللهم أبطل تأثير العين والحسد، اللهم أخرج كل عين لامّة.

اللهم يا كاشف ضر أيوب من وجعه وألمه اكشف عنا عين الناظرين والحاسدين.