الملف الليبي.. خالد عكاشة يكشف أهمية اتصال ماكرون والسيسي

أكد العميد خالد عكاشة مدير مركز الفكر للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن اتصال الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي ماكرون في غاية الأهمية في المرحلة الحالية.

وأضاف خالد عكاشة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن مصر استضافت خلال الفترة الأخيرة اجتماعات تهم الأزمة الليبية.



وتابع العميد خالد عكاشة مدير مركز الفكر للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مصر تعزز المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية في الأزمة الليبية، لافتا إلى أن المسار السياسي هام لحماية العملية الانتخابية في ليبيا وحتى تكتسب العملية الانتخابية الشرعية الدولية والداخلية وهذا الأمر أخذ مساحة كبيرة في اتصال ماكرون بالسيسي.



وأكمل العميد خالد عكاشة مدير مركز الفكر للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هناك من يراهن على تواجد المرتزقة في ليبيا لحسم الأمر لمصالحهم في العملية السياسية، مستدركا أن الشعب الليبي لا يرغب في وجود أي عنصر أجنبي على الأراضي الليبية ويرفض المرتزقة.



وأردف العميد خالد عكاشة مدير مركز الفكر للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هناك أطراف خارجية ترفض العملية السياسية وتسعي لزرع الألغام في الطريق السياسي الليبي، وتحاول إعادة المشهد الليبي لما كان عليه منذ سنوات من قتل ودمار.