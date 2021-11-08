بعد انفصالها عن زوجها وتصريحه أنا راجل صعيدي.. أجرا إطلالات منة عرفة..شاهد

تصدر اسم الممثلة الشابة منة عرفة مؤشر بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد إعلان خبر انفصالها عن زوجها محمود المهدى بعد أشهر قليلة من عقد قرانهما .



و دشن عدد من رواد السوشيال ميديا اسم منة عرفة حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأثارت منة عرفة خلال الفترة الماضية بعد نشر صور لها على السوشيال ميديا، بإطلالات أنيقة ومثيرة ومميزة خطفت الأنظار بجمالها .

وتعتمد منة عرفة على بإطلالتها الأنيقة والمثيرة التي تواكب الموضة خلال مشاركتها جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام .

وتتميز بجمالها الساخر بقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التي تخطف بها الأنظار في المناسبات والحفلات.





وتعتمد على الملابس الأنيقة من الفساتين المكشوفة وملابس تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها و قوامها المثالي من خلال إطلالتها التي تظهر بها في الحفلات .

ومن الناحية الجمالية تعتمد على إبراز ملامحها بوضع المكياج الصاخب الذي يبرز ملامح جمالها.

وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعه من الصور منة عرفة.

تصدر اسم الممثلة الشابة منة عرفة مؤشر بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد إعلان خبر انفصالها عن زوجها محمود المهدى بعد أشهر قليلة من عقد قرانهما ،ونرصد في السطور التالية القصة الكاملة لانفصال منة عرفة ومحمود المهدى ..

انفصال منة عرفة ومحمود المهدى

وأعلن الفنان الشاب محمود المهدي، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن انفصاله عن زوجته الفنانة منة عرفة ، بعد عقد قران دام لأشهر قليلة.

وكتب محمود المهدى:" تم الانفصال كل حاجة قسمة ونصيب وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها".

كانت منة عرفة، احتفلت بعقد قرانها على الفنان محمود المهدي، واقتصر الحفل على الأسرتين فقط.

وكتبت منة عرفة عبر حسابها بموقع انستجرام: "وكتبنا الكتاب.. في جو عائلي جدا تم عقد قراني.. الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات.. اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير"

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