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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رغم انفصالهما.. منة عرفة ومحمود المهدي يحتفظان بصورهما سويا

منة عرفة ومحمود المهدي
منة عرفة ومحمود المهدي

أعلن محمود المهدي، انفصاله عن الفنانة منة عرفة، الأمر الذي أكدته الأخيرة، ولكن بالرغم من التأكيد على انفصالهما الا ان كل منهما احتفظ بالصور التي جمعتهما من خلال حساباتهم الرسمية على “إنستجرام”.

 

لم تقم منك عرفة بحذف اية صور ولم يحذف محمود المهدي الصور أيضاً، الامر الذي اثارة حيرة المتابعين.

شاهد.. أول تعليق من منة عرفة بعد انفصالها عن محمود المهدى

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

يذكر أن كتبت منة عرفة عبر ستوري "كل شئ قسمة ونصيب تم الانفصال وربنا يوفق الجميع"


وكانت  منة عرفة، احتفلت بعقد قرانها على الفنان محمود المهدي، واقتصر الحفل على الأسرتين فقط.


وكتبت منة عرفة عبر حسابها بموقع إنستجرام: "وكتبنا الكتاب.. فى جو عائلى جدا تم عقد قرانى.. الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات.. اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا فى خير"


وكتب محمود المهدي، قائلا:" الحمد الله تم كتب الكتاب بحضور أفراد العائلة فقط وهنعمل فرح ان شاء الله بعد فيلم 666".

 

منة عرفة الفنانة منة عرفة محمود المهدى الإنستجرام الانفصال

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