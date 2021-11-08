البلتاجي يحتفظ بمنصبه نائبًا لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد

احتفظ مدحت البلتاجي النائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد بمنصبه، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي، ليستمر البلتاجي نائبا أول لرئيس الاتحاد منصورو أريمو في الولاية الجديدة.

وشهدت الجمعية العمومية التي أقيمت بتقنية التواصل عن بُعد، مشاركة الدكتور محمد الأمين رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري، واستمر البنيني منصور وأريمو في منصبه رئيسا للاتحاد الأفريقي، ومدحت البلتاجي نائب أول للرئيس، وبيدرو جودينهو نائب ثان للرئيس، وتشارلز أومبوماهو أمين عام، ودوجبو ياو أمين الصندوق.

جدير بالذكر أن مدحت البلتاجي كان تولى من قبل منصب المستشار العام لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، ورئاسة المجلس القومي للرياضة، ومديرا تنفيذيا سابقا للمجلس القومي للرياضة، وعمل لفترات طويلة ضمن لجان الاتحاد الدولي لكرة اليد.