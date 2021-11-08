"سماحة الأديان" ندوة بكلية التربية للطفولة المبكرة في مطروح

ندوة دينية بكلية التربية للطفولة المبكرة في مطروح

نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة مطروح اليوم الإثنين، ندوة بعنوان "سماحة الأديان"، حاضر فيها الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف في مطروح.

وتوجه الشيخ حسن عبد البصير، بالشكر للدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح للتعاون المثمر والمستمر بين الجامعة والأوقاف، بهدف إعداد جيل مثقف وواعٍ في شتى المجالات.

كما تناولت الندوة، قيمة التسامح الذي يتمتع به ديننا الإسلامي الحنيف، والتي تقوم على أسس دينية واضحة، فالناس جميعًا خُلقوا لأب واحد، بالإضافة للتأكيد على أن الاختلاف بين الناس في الجنس واللغة والدين واللون هو إرادة إلاهية، والغرض منه التنوع والتعارف والتعاون لا الاقتتال والتعارك، وكذلك وجوب الاحترام المتبادل بين المختلفين، حيث وجهنا القرآن الكريم لذلك الأدب حينما وجه الخطاب لنبينا أن يخاطب المخالفين له وهم على باطل وهو على حق.

كما استعرضت الندوة التكريم الرباني، والذي يشمل الناس جميعًا على اختلاف أجناسهم ولغاتهم ودينهم وألوانهم، لأن المسلم الحق يؤمن بكل الرسل والكتب السماوية، حيث رسم لنا الدين شكلًا حضاريًا لا يسمح بإكراه أحد على دين أو معتقد، حيث وضح رسولنا الكريم صحيفة المدينة التي ضمنت المواطنة الكاملة لكل أهلها ورسمت صورة من التحضر في زمن لم يكن يعرف شيئًا عن التسامح وقبول الآخر، لذا يجب علينا أن نظل النموذج الذي يُحتذى به في التسامح والتحضر والرقي الإنساني، لأن التسامح الديني أساس تقدم ال الأسرة والمجتمعات ككل.